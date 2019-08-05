مهرجان محمد بن راشد للقدرة بانجلترا 15 الجاري

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

ينطلق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة في أوستن بارك باوستن بارك بالمملكة المتحدة من 15 أغسطس الجاري لغاية 19 من الشهر نفسه.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة من الإمارات وأوروبا ومختلف دول العالم يتنافسون للفوز في الحدث الأغلى على مستوى أوروبا بعد رصد أكثر من مليون جنيه إسترليني إجمالي قيمة الجوائز المالية للفائزين. وأعلنت الجهة المنظمة في حديقة اوستن بارك للقدرة تفاصيل المهرجان الذي يشتمل على 5 سباقات دولية أبرزها التحدي الأطول، يوم 17 أغسطس لمسافة 160 كم، إلى جانب 4 سباقات أخرى، فيما يدشن سباقات الخيول الصغيرة «البوني» فعاليات المهرجان يوم 15 أغسطس ويسدل الستار على الحدث يوم 19 بإقامة باقة من السباقات المحلية.

مبادرة إنسانية

وشهدت النسخة الماضية من المهرجان، إطلاق فرسان الإمارات مبادرة إنسانية، جسدت معاني القيم النبيلة والروح الرياضية العالية بعد تبرعهم بجوائز المراكز المتقدمة لصالح الفرسان المشاركين في مختلف منافسات المهرجان، ويقام الحدث الكبير بتنظيم مؤسسة ميدان بالتعاون مع الاتحاد البريطاني للفروسية ولجنة رياضة القدرة والتحمل البريطانية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويعتبر مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، من أبرز السباقات في روزنامة سباقات القدرة العالمية، نظراً للمستوى الفني العالمي والمشاركة المكثفة للفرسان إلى جانب ارتفاع قيمة الجوائز، مما عزز من مكانة الحدث ليصبح محطَّ أنظار العالم.

سجل وإنجازات

ويمتلك فرسان الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في المهرجان العالمي، ولاسيما في النسخة الأخيرة والتي حصد فيها فرسان الإمارات نصيب الأسد بعد احتكارهم المراكز الأولى في السباقات الـ5 الدولية إلى جانب بطولة الفرق، حيث توج الفارس عبدالله غانم المري بطلاً في سباق الـ160 كلم على صهوة الفرس «سيكوينتي» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 7.01.53 ساعات، وكانت الوصافة من نصيب الفارس سيف المزروعي على صهوة الجواد «سيام دي بارذس» لإسطبلات إم.آر.إم، بزمن قدره 7.09.20 ساعات، ونال المركز الثالث الفارس محمد عايدة على صهوة الفرس «تونكي دو بو ماتيلدا» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 7.13.47 ساعات.

شاهين حامل اللقب

ويعتبر الفارس شاهين المزروعي حامل لقب سباق 120 كلم فئة الفردي بقيادته الفرس «كاستليبر تازاني» لإسطبلات إف 3، والتي حقق معها اللقب في زمن قدره 4.41.29 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سالم العويسي على صهوة الفرس «كيسهان دا اليس» لإسطبلات إف 3، وحل ثالثاً الفارس سعيد الخياري على صهوة الجواد «اي اس ارابي» لإسطبلات إم 7، كما نال الفارس سيف أحمد المزروعي لقب سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم على صهوة الفرس «فينيس ديس أورميكس» لإسطبلات إم.آر.إم، وجاء ثانياً الفارس شاهين يحيى المزروعي ممتطياً صهوة الجواد «زولو» لإسطبلات إف 3، وحل ثالثاً الفارس سهيل الغيلاني على صهوة «بريزيوسودي ماتا» لإسطبلات إم 7، وفاز الفارس خلف الغيث بلقب سباق الـ80 كلم على صهوة الفرس «مزيونة» لإسطبلات إف 3، تلته الفارسة الفرنسية أليسي فيبر، ممتطية صهوة الجواد «بيلي دي ميلاي» لإسطبلات البراري، وجاء ثالثاً الفارس غانم العويسي ممتطياً صهوة الجواد «سيناتوري».

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حققت النسخة الماضية من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، مشاركة قياسية بلغت أكثر من 600 فارس وفارسة من 42 دولة تنافسوا في مختلف السباقات التي اشتمل عليها المهرجان.