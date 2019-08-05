خيول توماس تتألق في سباق الوثبة بمضمار لينجفيلد

المصدر: بريطانيا - البيان الرياضي

تألقت خيول المالك والمدرب دي توماس، حين حققت المركزين الأول والثاني في فعاليات أولى جولات سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت أول من أمس، بمضمار لينجفيلد بارك على الساحة البريطانية. وتأتي إقامة السباق، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وتنفيذاً لتوجيهات سموه، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

جوائز

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، تصنيف صفر إلى 55، وتشارك فيه 13 خيلاً.

وانتزع «كالماي» لدي توماس، وبقيادة شارلي برايس اللقب، بفارق طول عن رفيق إسطبله «كورك» بقيادة راشيل كلنر، فيما جاء ثالثاً «كونكور» لجنيفر أوين، وبإشراف جيمس أوين وبقيادة اليكس شادويك، وسجل البطل 2:23:27 دقيقة.