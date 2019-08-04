حرارة «ثندر سنو» تحرمه من المجد في أمريكا

المصدر: دبي - علي الظاهري

غاب بطل كأس دبي العالمي «ثندر سنو» عن المشاركة في سباق ويتني هانديكاب من الفئة الأولى «جروب 1» في سراتوغا بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أقيم أمس بسبب ارتفاع درجة حرارة الجواد.

وبحسب المدرب سعيد بن سرور فإنه تم قيادة «ثندر سنو» إلى المضمار في الصباح، وعندما عاد، انتابته نوبة من السعال عدة مرات، وعند قياس درجة حرارة الجواد لوحظ بعض الارتفاع، وكان القرار قاسياً ، فمن مصلحة الحصان سحبه عن المشاركة في ويتني».

وكان «ثندر سنو» يتطلع إلى تعزيز رصيد انتصاراته في سباقات الفئة الأولى في أميركا ولاسيما انه يملك سجل حافل من الانجازات باعتباره أسطورة في عالم سباقات الخيل بعد دخوله التاريخ بفوزه بلقب كأس دبي العالمي في نسختين على التوالي من الحدث الأغلى عالمياً بإشراف المدرب سعيد بن سرور.