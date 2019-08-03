13 خيلاً في سباق الوثبة بمضمار لينغفيلد

المصدر: لينغفيلد - البيان الرياضي

يستضيف مضمار لينغفيلد بارك عصر اليوم فعاليات أولى جولات سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز على الساحة البريطانية، ويأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف صفر إلى 55، وتشارك فيه 13 خيلاً.

وينافس على اللقب «ستون هينغ» لبي جي اتش ريسنغ وبإشراف بي جي همرسلي وبقيادة دي تيرنر و«كالماي» لدي توماس وبإشراف نفس المالك وبقيادة شارلي برايس.

وينافس أيضاً «كونكور» لجنيفر اوين وبإشراف جيمس اوين وبقيادة اليكس شادويك، و«زين زامورا» لنيكولا بوشان وسارا انس وبإشراف اس نوي، وبقيادة جيمس هاردينغ.

وهناك «كاياك» لايفر مور ريسنغ وبإشراف جين هاريس وبقيادة ناث ماكان، و«الياسات» لمسز بلمب، وبإشراف جايم بلمب وبقيادة سياران جونس. وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً على المستويين المحلي والعالمي ويستضيف مضمار أبوظبي 15 سباقاً فيما يستضيف مضمار العين 11 سباقاً.