«بيلزام» لحمدان بن راشد بطل كأس الوثبة

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

توج المهر «بيلزام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز «بري بيركيجيو»، ضمن الجولة 13، والمخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق «قوائم»، والبالغ جائزته 25 ألف يورو، وفازت المهرة «آرتمس» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم بلقب للجولة 14 لكأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 م، للخيول العربية الأصيلة للمهرات الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، واللذان أقيما يوم أمس الأول، في مضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

دعم الملاك والمربين

وتأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

تألق «بيلزام»

واكتسح «بيلزام» المنحدر من نسل «نظام»، منافسه «امجز دي بيبول» لمارسيل ميزي، وبإشراف إليزابيث بييرناد، وبقيادة رونان توماس، بفارق 5 أطوال، قاطعاً المسافة البالغة 1400 م، في زمن قدره 1:31:05 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «بيلسيما» لمزرعة دو غزال، وبقيادة أنطوني كراستوس، وتمكنت «آرتمس» المنحدرة من نسل «ازادي» من التفوق بفارق طولين ونصف الطول، عن «العفريتة» بإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليا ايجوم، فيما جاءت ثالثة، المهرة «البسوس» بإشراف توماس فورسي وبقيادة الفارسة لور فولارد، وقطعت البطلة المسافة البالغة 1900 متر في زمن قدره 2:05:11 دقيقة، في ظل مشاركة قياسية للمهرات في سن ثلاث سنوات، بلغت 17 مهرة.

تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً دولياً، وخصص 20 سباقاً على الساحة الفرنسية، كونها معقل سباقات الخيول العربية في أوروبا.