دعم إماراتي لبطولة لبنان السابعة لجمال الخيول

المصدر: بيروت - البيان الرياضي

تنظم جمعية مربي الخيول العربية في لبنان، يوم السبت المقبل، وعلى مدى يومين متتاليين، بطولة لبنان المحلية السابعة لجمال الخيل العربية، في بلدة رياق بمحافظة البقاع شرقي لبنان، برعاية ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بعد انضمامها إلى منظمة «الإيكاهو»، لترسيخ هذه الرياضة المتميزة.

وبهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، وسيشارك في البطولة نحو ستين جواداً من مختلف الأعمار، وكان لرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فضل كبير في نهضة الجواد العربي في لبنان خصوصاً، بعدما رصد جوائز مالية للجياد الرابحة، والتي كانت حافزاً للمربين لتحسين مستوى إنتاجهم، وتتألف المنافسات من بطولات للمهرات والأمهار بعمر سنة ومن عمر 2 إلى 3 سنوات، والأفراس والفحول لعدة فئات، إلى جانب البطولات التي سوف يتم توزيع الميداليات لمستحقيها في اليوم الختامي.

واستعداداً للبطولة، قام مجموعة من المربين والملاك باستيراد أفراس للإنتاج، حيث تزايد عدد الإنتاج المحلي، كما كانت حافزاً لهم لتحسين إنتاجهم، والحفاظ على أصالة خيولهم، ويقوم بالتحكيم في البطولة حكام دوليون، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الانضباط، تحت نظام الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو)، وتحظى البطولة باهتمام محلي وعالمي من مربي وهواة الخيول اللبنانية العربية الأصيلة.