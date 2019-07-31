«مشهور الخالدية» يعانق كأس رئيس الدولة

المصدر: اوستند ــ البيان الرياضي

توج الجواد «مشهور الخالدية» العائد لإسطبلات العذبه، للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين، في السباق الذي جرت أحداثه أول من أمس بمضمار ولينغتون التاريخي في مدينة اوستند البلجيكية.

ونجح مشهور، بقيادة الفارس ايكيم جيان بيرنارد، من الفوز بكل سهولة بلقب السباق الذي شهد مشاركة 14 خيلاً، وأقيم لمسافة 1600م جروب «3»، والذي بلغ مجموع جوائزه 30 ألف يورو، وبفارق 5 أطوال، حل ثانياً «مايلا دي بيبول» لفردريك فروي سانت، فيما جاء بالمركز الثالث «اكويا» العائد للاند جود واتر لاند.

وأقيم السباق برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وذلك بالتزامن مع عام التسامح، وتحت مظلة اللجنة المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية سباقات الخيول العربية في بلجيكا.

10 آلاف متفرج

وشهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ 10 آلاف متفرج، ما يؤكد مواصلة سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول تحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات المهمة على صعيد نوعية السباقات والحضور الدبلوماسي والجماهيري والتغطية الإعلامية والحملة التسويقية، إذ تزين مضمار ولينغتون بأعلام الدولة وشعارات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة احتفاءً بيوم الإمارات في المضمار التاريخي العريق الذي تأسس عام 1883.

كما شهد السباق الذي أقيم للعام الرابع على التوالي ترحيباً بلجيكياً كبيراً وحفاوة استقبال مميزة، بما يؤكد عمق العلاقات المشتركة التي تجمع الإمارات بمملكة بلجيكا والمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة والحدث الكلاسيكي الذي يجمع نخبة الخيول العربية والطامح لرفعة الخيل العربي والحفاظ على مسيرته التاريخية.

حضور وتتويج

وشهد السباق وتوج الفائزين محمد عيسى أبوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، ودوقية لوكسمبورغ وسعد بن محمد العريفي المندوب الدائم للسعودية في الاتحاد الأوروبي، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي.

وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد المنعم أحمد علي مدير عام إسطبلات العذبه، بحضور مدرب مشهور الخالدية الإنجليزي كولينغتون فيليب والفارس ايكيم جيان بيرنارد، وعبر محمد عيسى أبوشهاب السويدي سفير الدولة، عن سروره بعودة سباق المحطة البلجيكية ضمن سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة من جديد وللعام الرابع على التوالي.

وقال إن الحدث يعكس رسالة الإمارات في التسامح والانفتاح لدول العالم بمحبة وسلام، مبيناً أن الحدث سجل نجاحات كبيرة في الأعوام السابقة.

تفاعل كبير

وبدوره، توجه فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة، بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة النجاحات والمكاسب الكبيرة التي شهدتها محطة بلجيكا الخامسة في أجندة عام 2019، وحجم التفاعل الكبير على مستوى مشاركة الخيول بعدد 14 خيلاً بجانب الحضور الجماهيري الذي وصل إلى 10 آلاف متفرج.

بما يعكس السمعة المرموقة والمكانة الكبيرة التي تقف عندها الكأس الغالية، وتابع: فخورون بما شهده مضمار ولينغتون التاريخي من نجاحات مبهرة فاقت التوقعات وعكست مدى ترسيخ رسالة الحدث في الأعوام السابقة لدى قطاع الخيل البلجيكي، في ظل الترحيب الكبير من جانب الملاك والمربين في بلجيكا باستمرارية عمليات التطوير في تنظيم السباق للعام الرابع على التوالي.

وتقدم الرحماني بالتهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً وللأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، مالك إسطبلات العذبه بمناسبة فوز مشهور الخالدية الذي استحق اللقب عن جدارة كبيرة.