17 مهرة تتنافس على كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا اليوم

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تقام مساء اليوم، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، فعاليات الجولة 13 من سباق كأس الوثبة ستاليونز بالساحة الفرنسية، تماشياً مع استراتيجية المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1900م، للخيول العربية الأصيلة للمهرات الناشئة، ويشارك في السباق 17 مهرة أبرزها «مارزاجا» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.