مضمار جبل علي يكرم سفارة الدولة في لندن

المصدر: نيوبري - البيان الرياضي

كرّم المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، سفير الدولة في المملكة المتحدة منصور بالهول، تقديراً لدور السفارة في إنجاح الحدث وسعياً إلى تعزيز التواصل من جانب المضمار العائلي وحرصه على مد جسور التعاون مع مختلف الأطراف الداعمة لسباق دبي الدولي للخيول العربية في نيوبري.

وكرّم الحلواني أيضاً المدير التنفيذي لمضمار نيوبري جوليان ثيك عرفاناً بجهوده التنظيمية الحثيثة في إخراج الحدث بأبهى صورة نالت الإشادة والاستحسان من جميع الفئات المشاركة. كما يعد التكريم تواصلاً للعلاقات الراسخة بين مضماري جبل علي ونيوبري، والرعايات المتبادلة بينهما لا سيما وأن ثيك يحرص سنوياً على حضور يوم من سباقات مضمار جبل علي.