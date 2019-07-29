14 خيلاً تستهدف كأس رئيس الدولة في بلجيكا

المصدر: اوستند - البيان الرياضي

تشهد المحطة البلجيكية الخامسة ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين التي تقام اليوم، في مضمار ولينغتون في اوستند بمملكة بلجيكا،مشاركة 14 خيلاً، من أفضل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا ، في قمة كبيرة تجمع النخبة والقوة والسرعة في لقاء التحدي المثير الذي يقام بالتزامن مع عام التسامح.

وتقام الكأس الغالية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بإشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، بالتنسيق مع جمعية سباقات الخيول العربية في بلجيكا.

تحدي وتتنافس الـ 14 خيلاً، في سباق ساخن لمسافة 1600م جروب «3» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ 30 ألف يورو، ويتجدد التحدي المثير ، بين «اكويا ومشهور الخالدية» ، ويعود «اكويا» العائد للاند جود واتر لاند، بقيادة انطونيو فرييسو، ويتضمن سجله 14 مشاركة وحقق الفوز في 8 سباقات، وكان آخرها سباق المحطة الإيطالية الرابعة، ويطمح لتسجيل رقم قياسي في مسيرته بالمحافظة على اللقب على مدار محطتين متتاليتين.

فيما يمثل «مشهور الخالدية» إسطبلات العذبة العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، بقيادة ايكيم جان، ويملك مشهور في جعبته 9 مشاركات،و حقق الفوز في 3 سباقات ،وحل ثانياً في سباق الجولة الإيطالية الرابعة.

أعرق الخيول

وتشارك في السباق أعرق الخيول العربية التي تمثل المرابط البلجيكية والأوروبية وهي: أمير العرب لايفان يوردانوف وبإشراف ريحان أحمد وبقيادة الفارس جورج ستاني، الفحل الذي يعود لبوجوريتس جوريكو، داكاري دي لوردوس لمنير فليب، ميسي لكيرس ميكرس، سومان لفان دير هارست بيانكا، فيهو لبيتر ديكرز، كليوباترا لاينديورنس رايدينج، أو دي موجيت لفينيلين اتونسوف، حسنة سلطان لبيتروف ايفايلو، مايلا دي بيبول لفردريك فروي سانت، نورديكا لمحمد أونال، اوريجي ليوهان فيرستربين.

مسيرة

ونوه مطر اليبهوني رئيس اللجنة المنظمة المشرفة على سباقات كأس رئيس الدولة، بأهمية ودور المحطة البلجيكية الداعمة لمسيرة نجاح أجندة السباقات السنوية، مشيداً بالدعم السخي الذي تلقاه الكأس الغالية من قبل القيادة الرشيدة في سبيل ترجمة الكثير من البرامج والمبادرات الناجحة، وقال: إن السباقات العالمية للكأس الغالية ذات الأصداء الواسعة ساهمت وتسهم باستمرار بترسيخ صور ومشاهد المنجزات الوطنية لحضارة الإمارات وريادتها العالمية، كما أن السباقات تمثل حدثاً استثنائياً لا تقتصر رسالته على محور واتجاه واحد بل امتد ليكون سفير سلام لشعوب العالم أجمع من إمارات المحبة والتسامح.

إشادة

أشاد فيصل الرحماني، المشرف العام لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بحجم المشاركة في سباق المحطة البلجيكية والتي وصل عدد الخيول المتنافسة إلى 14 خيلاً، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل صورة نموذجية لتفاعل قطاع الخيل العالمي بسباقاتنا بمختلف المحطات المعتمدة في أجندتنا لعام 2019، بما يترجم أهداف ورسالة الحدث في كل عام.