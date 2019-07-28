نخبة الخيول العربية في سباق دبي الدولي اليوم

المصدر: نيوبري-علي الظاهري

ينطلق سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة اليوم بنسخته الـ 38 في مضمار نيوبري بالمملكة المتحدة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية. ويشهد السباق صراع نخبة الخيول العربية البالغ عددها 73 خيلاً من إنجلترا وأوروبا ومختلف دول العالم الأخرى، وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للسباق 193 ألف جنيه استرليني موزعة على 8 أشواط تحتضنها الأمسية. وكثفت اللجنة المنظمة جهودها في الأيام الماضية، برئاسة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعضوية عبد الله الأنصاري ومسعود صالح ومحمد طه وتوفيق الداعوق، سعياً لإخراج الحدث في أجمل صورة.

السباق الرئيس

يتطلع «نو آند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب داميان دي واتريجانت وقيادة الفارس جيم كرولي، إلى الفوز بلقب السباق الرئيس «شادويل دبي إنترناشونال ستيكس»، المصنف من الفئة الأولى «جروب 1»، الذي يقام في الشوط السادس لمسافة 2000 متر، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 58 ألف جنيه إسترليني.

كما يتنافس على لقب الشوط الرئيس كل من: «أيمن» بقيادة فيرجوس سويني وقيادة ماريا هاجمان إريكسون، و«جالدي كارو» بقيادة دي تيرنر وقيادة ماريا هاجمان إريكسو، وكلاهما للمالكة السويدية ماريا هاجمان إريكسون، وهي أيضاً تتولى الإشراف عليهما. ويدخل في الصراع «جزوان» بقيادة أوليفر بيسلر وإشراف جوليان سمارت.

سباق جبل علي

يشهد الشوط الرابع منافسة 9 من نخبة خيول السرعة العربية في سباق «جبل علي زعبيل إنترناشونال ستيكس» من الفئة الأولى «جروب 1»، والذي يمتد لمسافة 1200 متر، والبالغة قيمة جوائزه 35 ألف جنيه إسترليني. ويسعى لحصد الفوز «مذهاف عذبة» بقيادة تاج أوشي وإشراف فيليب كولنجتون، ويدخل في المنافسة كل من «الزرقة دي إيه» و«كاو كات مهف» و«ماكلان» .

شوط طيران الإمارات

يدشن الشوط الذي يقام برعاية طيران الإمارات فعاليات السباق «بريمير ستيكس» لمسافة 1600 متر، ، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف جنيه إسترليني. ويشهد هذا الشوط تمثيلاً قوياً لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث يحمل شعار سموه خمسة خيول، أبرزها الجواد «تقديرات»، والذي يسعى للدفاع بقوة عن اللقب الذي يحمله من العام الماضي، والخيول الأخرى التي تمثل سمو راعي السباق هي «فرحة» و«العزيزة» و«نياشين» و«مزيونة».

شوط السفارة

يشهد الشوط الثاني برعاية سفارة الإمارات في لندن، تنافس 7 خيول على مسافة 2000 متر، ويتصدر الترشيحات ثلاثة خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهي «الكاسر» بقيادة جيم كرولي وإشراف جيمس أوين، و«إماراتي» بإشراف جيمس أوين وقيادة دين أونيل، بجانب «أنفاس» لسموه أيضاً .

«ديار ستيكس»

يشهد الشوط الثالث للخيول الناشئة «ديار إنترناشيونال ستيكس»، المخصص للمهرات والأمهار ، على مسافة 1400 متر، مشاركة 11 خيلاً، أبرزها ثنائي خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «مستفيد» ، و«الأمين».

«الشموس» تتطلع للمجد في حتا

تتنافس في الشوط الخامس سباق «شادويل حتا إنترناشونال ستيكس» للفئة الأولى، 7 خيول على مسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف جنيه إسترليني، والمخصص للمهرات والأفراس.

وتتصدر الترشيحات «الشموس» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ، كما تبرز «بيان» المملوكة لياس للسباقات.

إثارة قوية

من المتوقع أن يشهد الشوط السابع إثارة قوية، سباق «دبي ديفلوبمنتس بريمير هانديكاب ستيكس»، برعاية «دبي للتطوير» على مسافة 2400 متر، في ظل مشاركة 6 من خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهم ثلاثي المدرب فيليب كولنجتون «سليمة» بطلة النسخة الماضية، و«هالب دي فورجيه» المرشح الأبرز، والذي حل وصيفاً في السباق الماضي، و«ثمرات»، إلى جانب ثلاثي المدرب جيمس أوين، وهم «جدايل» و«رفيف» و«أوزان».

مسك الختام

يشارك في الشوط الثامن والختامي 16 خيلاً، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني لمسافة 1400 متر، ويتصدر الترشيحات ثلاثي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «موارد»، بإشراف جيمس أوين وقيادة أليكس شادويك، و«المثانة» بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة ستين هاريسون، و«عميد» بإشراف جيمس أوين وقيادة برويني فروسل.

رعاية وطنية مميزة للحدث



يشهد سباق دبي الدولي للخيول العربية، رعاية مميزة ، والتي ظلت تقترن بهذا الحدث الكبير، منذ أن جرى تطويره إلى مناسبة ترفيهية واجتماعية فريدة عام 2003. ومن أبرز الرعاة إسطبلات شادويل، العائدة لسمو راعي الحفل،إذ تتكفل برعاية الشوط الرئيس «دبي إنترناشونال ستيكس»، بجائزة مالية هي الأعلى في بريطانيا، وتبلغ 58 ألف جنيه إسترليني، كما ترعى أيضا سباق «حتا إنترناشونال ستيكس» ، بجوائز مالية قدرها 35 ألف إسترليني.



ويعتبر مضمار جبل علي، الشريك الدائم لإسطبلات شادويل، حيث يواصل، بناء على توجيهات راعيه، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تدعيم مسيرة السباق منذ عام 2003، حيث يرعى الشوط الرابع «جبل علي زعبيل إنترناشونال»، كما يقوم المضمار بتوزيع 2000 هدية لأول الواصلين إلى المضمار من الجماهير.



وترعى طيران الإمارات، الشوط الافتتاحي، وقد أسهمت الشركة في الترويج للسباق بشكل استثنائي.



ويحظى الحفل المتميز بدعم كبير من سفارة الإمارات في لندن، و بنك الإمارات دبي الوطني، إذ يواصلون دعمهم المقدر للحفل، كأحد أبرز الرعاة. وتنضم «دبي للتطوير»، إلى ركب المؤسسات الراعية لهذا الحدث، حيث تتكفل برعاية الشوط السابع.