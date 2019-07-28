«كاريبيان غولد» و«ليريك دراما» تنشدان التألق في اليابان اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تمثل كل من «كاريبيان غولد» و«ليريك دراما» فريق جودلفين بسباق ج3، هوكايدو شيمبن هاي كوين ستيكس، بمضمار سابورو في اليابان اليوم.

«كاريبيان غولد»، التي سجلت ثلاثة انتصارات من 21 مشاركة، لديها سجل ناصع بنسبة 100 % في مضمار سابورو، حيث كسبت على مسافة 10 فيرلونغ سباق هايداكا توكوبستو في سبتمبر، 2018 في مشاركتها الوحيدة بالمضمار.

بإشراف مدربها إيبو ساميسشيما، خاضت «كاريبيان غولد» ثلاث مشاركات في سباقات سماح هذا العام، حيث أحرزت المركزين الخامس والثامن على مسافة الميل في هانشن وكايتو، قبل ظهورها بمستوى أفضل على مسافة 10 فيرلونغ في مشاركتها الماضية في هاكوديت يوم السبت، 6 يوليو، حيث تم تخطيها تحت سارية الفوز لتخسر بفارق أنف.

أفضل إنجاز لها، تحقق في في الثالثة من عمرها، عندما احتلت المركز الثاني بفارق أنف خلف «ديردري» بسباق ج 3 شيون ستيكس، على مسافة 10 فيرلونغ بمضمار ناكاياما في شهر سبتمبر 2017.

أما «ليريك دراما» التي يدربها ايناو أوكادا، لديها ثلاثة انتصارات، وتألقت في مشاركتها الأخيرة يوم السبت 16 يونيو، حيث فرضت سيطرتها لتربح سباق تكافؤ مسافته تسعة فيرلونغ في هاكوديت. ترتقي هنا للمنافسة في مستوى ج 3 للمرة الأولى.

يتولى الفارس يويشي شيباياما قيادة «كاريبيان غولد»، التي ستنطلق من الحارة 14، فيما يعتلي يوجي هيشيدا مجدداً صهوة «ليريك دراما»، التي ستنطلق من الحارة الثانية. ستواجهان 12 من المهرات والأفراس، أبرزهن «ميكي شارم»، الفائز بسباق ج 2 هذا العام، ووصيفة بسباق ج 1 عام 2018.

وعلّق هاري سويني رئيس جودلفين في اليابان قائلاً: «ستكون لنا مشاركة ثنائية بالسباق المصنف ج 3 في سابورو اليوم، لكنني لست متأكداً تماماً أيهما صاحبة الحظ الأوفر».

وأضاف قائلاً «من الناحية النظرية، إنها «كاريبيان غولد»، التي أحرزت في أفضل أداء لها المركز الثاني خلف «ديردري»، وفي حين أن «ديردري» تطورت لتربح سباق ج 1 في مشاركتها التالية، لكن يبدو أن فرس جودلفين، تراجعت إلى حد بعيد. ومع ذلك، فإن الآمال قد تعززت مجدداً عقب احتلالها المركز الثاني عن جدارة في مشاركتها الأخيرة، وسوف أشاهدها باهتمام بالغ».

وقال هاري سويني: «على الرغم من أن «ليريك دراما»، تخوض تجربتها الأولى في سباق فئوي، فإنها الأكثر تماسكاً بين الاثنتين، وفقاً لمستواها في مشاركاتها الأخيرة، وهي تستحق فرصتها في سباق رئيس، «ميكي شارم» هي الأبرز بين جميع المشاركات في السباق، وفي واقع الأمر، سنكون سعداء إذا حلت فرسانا ضمن مراكز الصدارة».