«آنيبل» تتوج بلقب «كينغ جورج» للمرة الثانية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات ثنائية مميزة خلال مهرجان «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» والذي أقيم يوم أمس على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، إذ حقق «الدبران» لجودلفين لقب الشوط الخامس «وولدريدج جروب بات إيدري ستيكس» لمسافة 1400 متر «ليستد»، فيما اقتنصت «إندر ذا ستارز» لسعيد بن منانة، لقب الشوط الأول «برينسيس مارغريت كينلاند ستيكس» للمهرات للفئة الثالثة.

وتوجت «آنيبل» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود بلقب الشوط الرابع سباق «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، في إنجاز هو الثاني من نوعه للبطلة، إذ حققت الفوز باللقب العام 2017، كما يعتبر هذا الفوز هو التاسع لها في الفئة الأولى في مسيرة البطلة المتميزة في السباقات الكلاسيكية الإنجليزية.

«إندر ذا ستارز» نجم الافتتاح

ظفرت «إندر ذا ستارز» لسعيد بن منانة، بلقب الشوط الأول «برينسيس مارغريت كينلاند ستيكس» للمهرات للفئة الثالثة عمر سنتين، بقيادة الفارس بي جي ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تاتي، مسجلة زمناً قدره 1.17.04 دقيقة وبفارق نصف طول عن الوصيفة «أروها» بقيادة الفارس اويشين ميرفي وإشراف المدرب براين ميهان.

وحلت في المركز الثالث «ليفنج أن ذا باست» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب كي آر بيرك.

«فلاش كارد» بطل الثاني

حقق «فلاش كارد» لقب الشوط الثاني «بورش هانديكاب» لمسافة الميل والمخصص للخيول عمر 3 سنوات، بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، مسجلاً زمناً قدره 1.42.52 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «برنس أوف هارتس» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدرب رود ميلمان.

وجاء في المركز الثالث «ريكتوري رود» بقيادة الفارس وليام كوكس وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

«رايسنغ ساند» يخطف الثالث

توج «رايسنغ ساند» بلقب الشوط الثالث «جيجاست إنترناشيونال ستيكس» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارسة نيكولا كوري، وإشراف المدرب جيمي أوسبورن، مسجلاً زمناً قدره 1.28.78 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «كايسو» بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدرب نيجل تنكلر.

وحل في المركز الثالث «بلو مست» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، بقيادة الفارس بات دوبس وإشراف المدرب روجر شارلتون.

«آنيبل» بطلة الرئيسي

توجت «آنيبل» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود بلقب الشوط الرابع سباق «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، وذلك بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلة زمنا قدره 2.32.42 دقيقة وبفارق رقبة عن «كريستال أوشن» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وجاء في المركز الثالث «وايلد جايست» بقيادة الفارس بيير تشارلز بودو، وإشراف المدرب آندريه فابر.

وهذه المرة الثانية التي تحقق فيها «آنيبل» لقب السباق، إذ سبق للمهرة المتميزة الظفر باللقب العام 2017.

«الدبران» نجم الخامس

حقق «الدبران» لجودلفين لقب الشوط الخامس «وولدريدج جروب بات إيدري ستيكس» لمسافة 1400 متر «ليستد» للخيول عمر سنتين، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.31.27 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «صن باور» بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وحل في المركز الثالث «روبي جيست» بقيادة الفارس شين كيلي وإشراف المدرب جورج مارجرنسون.

«ريد آرنا» يظفر بالسادس

ظفر «ريد آرنا» بلقب الشوط السادس «لونجنز هانديكاب» لمسافة 1400 متر والمخصص للفارسات الهاويات وللخيول عمر 3 سنوات، بقيادة الفارسة إيما ساير وإشراف المدرب داني ساير، محققاً زمناً قدره 1.31.41 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «شادي ماكوي» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارسة سيرنا بروذرتون، وإشراف المدرب إيان ويليامز.

وجاء في المركز الثالث «فيلد مان» بقيادة الفارسة سارة براون، وإشراف المدرب توني كارول.

«ويسترن دوق» مسك الختام

حقق «ويسترن دوق» لقب الشوط السابع والختامي «كانيسباي بلودستوك هانديكاب» لمسافة الميل ونصف الميل، بقيادة الفارس بي جي ماكدونالد، وإشراف المدرب إين وليامز، مسجلاً زمناً قدره 2.38.05 دقيقة، وبفارق طول عن الوصيف «فيفد دايموند» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب مارك جونستون.

وحل في المركز الثالث «كيفر» بقيادة الفارس تشارلز بيشوب، وإشراف المدربة إيف جونسون هوتون.