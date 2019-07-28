«ويل أوف ويزدوم» و«إيرث لايت» في تحدي دي كابورج اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك كل من «ويل أوف ويزدوم» و«إيرث لايت» للمنافسة بسباق دارلي بري دي كابورج (ج 3)، لمسافة ستة فيرلونغ في دوفيل، فرنسا اليوم.

حقق «ويل أوف ويزدوم»، الفوز في مشاركته الأخيرة بسباق بري رولاند دي شامبور (ليستد)، لمسافة سبعة فيرلونغ في لونغشامب، حينما تصدر المنافسة منذ البداية، مسجلاً الفوز بفارق رقبة.

الجواد الذي يدربه شارلي أبلبي، شارك ثلاث مرات في السباقات البريطانية، وحقق الفوز لمسافة خمسة فيرلونغ، في أول مشاركة له في السباقات بمضمار نيو ماركت في أبريل. كما حل ابن "اويسيز دريم" ثالثا بفارق ضئيل في سباق كونديشنس في نيوبري في مايو.

"ايرث لايت" ابن "شمردل" يدربه اندريه فابر والذي لم يخسر في مشاركتين، وحقق الفوز من اول مشاركة بسباق لمسافة 5.5 فيرلونغ في ميزون لافيت يوم 19 يونيو، وأتبع ذلك بالفوز بسباق كونديشنس لمسافة ستة فيرلونغ في دوفيل يوم 2 يوليو.

ويتولى جيمس دويل قيادة «ويل أوف ويزدوم» الذي ينطلق من البوابة الثالثة، فيما يقود مايكل بارزالونا مجددا "ايرث لايت" الذي ينطلق من البوابة الثانية.

وقال شارلي أبلبي: «يتمتع «ويل أوف ويزدوم» بجاهزية عالية، وأنا مرتاح للعودة به للمنافسة على مسافة ستة فيرلونغ، وأظهر سرعة ختامية جيدة، حينما حقق الفوز في لونغشامب، ويجنح للسرعة بشكل ملحوظ».

وأضاف «وهذه فرصة رائعة في سباق مع مجموعة صغيرة، ولكنها عالية المنافسة».

وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: «إيرث لايت» مهر خالٍ من التعقيدات، وسارت تدريباته بشكل جيد حتى الآن، ونتطلع لمعرفة كيفية تعامله مع هذا المستوى.