كأس الوثبة ستاليونز في بومبادور اليوم

المصدر: بومبادور - البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، فعالياته، ويقام اليوم في بومبادور بفرنسا، سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري دو سابيل» لمسافة 1700 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

وتأتي إقامة السباق، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد -6 قارات - أبوظبي العاصمة».

ويشارك في السباق 7 خيول، أبرزها «الماجد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وبإشراف دايمن فاتريجانت، وبقيادة مايكل فورست، ويبلغ من العمر أربع سنوات، وخاض ابن «نو ريسك الموري» والفرس «صقلاوي» ثلاثة سباقات، أبرزها المركز الثالث في سباق بري بيير بيشدو لمسافة 1700 متر بمضمار بومبادور.

كما تشارك المهرة «لطيفة» لفيصل صديق المطوع، وبإشراف شارل جوردون وبقيادة روبرتو كارلوس مونتنيغرو.