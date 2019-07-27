13 انتصاراً حققتها خيول الإمارات في السباق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت خيول الإمارات 13 انتصاراً في «سباق كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس»، إذ كانت البداية في عام 1988 عبر «متوتو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة مايكل روبرت، وإشراف المدرب أليك ستيورات، تلاه في عام 1989 «نشوان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ويلي كارسون، وإشراف المدرب ديك هيرن.

وفي عام 1990 حقق «بليميز» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللقب، بقيادة الفارس مايكل كينان وإشراف المدرب هنري سيسيل، فيما حقق «أوبرا هاوس» المملوك أيضاً لسموه اللقب في عام 1993 بقيادة الفارس مايكل روبرتس، وإشراف المدرب مايكل ستاوت، تلاه في عام 1994 «كينج ثييتر» بقيادة الفارس مايكل كينان، وإشراف المدرب هنري سيسيل.

وفي عام 1995، حقق «لم ترى» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم اللقب بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور، فيما ظفر «سوين» لجودلفين باللقب مرتين عامي 1997 و1998، تلاه في عام 1999 «ديلامي» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وفي عام 2004 حقق «دوين» لجودلفين اللقب بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور، فيما نالت «تغرودة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اللقب عام 2014 بقيادة الفارس بول هاناغان وإشراف المدرب جون جوسدن.

وفي عام 2015، حقق «بوسبوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم اللقب بقيادة الفارس أندريه اتزيني، وإشراف المدرب لوكا كوماني، فيما كانت آخر ألقاب خيول الإمارات من نصيب «بويتس وورد» لسعيد سهيل الذي أحرز اللقب عام الماضي بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مايكل ستاوت.