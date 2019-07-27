شارلي آبلبي: «سمر رومانس» جاهزة لتحدي «برينسيس مارغريت كينلاند ستيكس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب شارلي آبلبي جاهزية المهرة «سمر رومانس» لجودلفين في خوض غمار سباق «برينسيس مارغريت كينلاند ستيكس» للمهرات للفئة الثالثة عمر سنتين اليوم على مضمار «آسكوت» العريق ببريطانيا.

وعلّق شارلي آبلبي على المشاركة المرتقبة قائلاً: حققت «سمر رومانس» تطوراً مضطرداً في مستواها مع كل مشاركة خاضتها وكانت في غاية الروعة في مشاركتها الماضية، إنها مهرة متعددة القدرات فيما يتعلق بحالة الأرضية، وأن مسافة ستة فيرلونغ تعتبر مثالية بالنسبة لها في الوقت الحاضر، كما أن الحارة السابعة رائعة – لا توجد نقاط سلبية وهي تتجه إلى هذا السباق، «سمر رومانس» ستكون مهرة مثيرة للغاية لفريق جودلفين من الآن فصاعداً.

وعن مشاركة «الدبران» لجودلفين في الشوط الخامس «وولدريدج جروب بات إيدري ستيكس» لمسافة 1400 متر «ليستد» للخيول عمر سنتين، قال شارلي آبلبي «أثار»الدبران«اعجابنا في نيوماركت وعاد من السباق بحالة جيدة، وقد تعلم الكثير. إنه يستحق الاتقاء الى مستوى أعلى في المنافسة ونأمل تحدد هذه المشاركة نوعية السباقات التي يستهدفها في مشاركاته التالية».