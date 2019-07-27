«ديفو» أمل الإمارات في «كينغ جورج» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية عصر اليوم، نحو مضمار أسكوت العريق بإنجلترا، حيث ينطلق سباق كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، والذي يدخل في نطاق سلسلة بطولة السباقات البريطانية للخيول عمر 3 سنوات.

وسيشارك في الشوط 11 خيلاً، إذ سيمثل الإمارات في هذا الشوط المثير «ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريه إتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط الافتتاحي

ينطلق الشوط الافتتاحي الأول في الخامسة إلا 10 دقائق «بتوقيت الإمارات» لمسافة 1200 متر، وهو سباق «برينسيس مارغريت كينلاند ستيكس» للمهرات للفئة الثالثة عمر سنتين، بمشاركة 12 مهرة وتتصدرها «سمر رومانس» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «سو شارب» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدرب آرتشي واتسون، «آلترا فولت» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدرب إد فوغان، و«إندر ذا ستارز» لسعيد بن منانة، بقيادة الفارس بي جي ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تاتي.

شوط «بورش هانديكاب»

يشهد الشوط الثاني «بورش هانديكاب» لمسافة الميل والمخصص للخيول عمر 3 سنوات، بمشاركة 8 خيول من أبرزها «وينجز أوف تايم» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«متخيل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

شوط «جيجاست ستيكس»

يعتبر الشوط الثالث «جيجاست إنترناشيونال ستيكس» لمسافة 1400 متر، من بين أقوى الأشواط؛ إذ يتنافس على لقب الشوط 29 خيلاً مستواهم متقارب ومن أبرزها «لاند اوف ليجدز» لجودلفين بقيادة الفارس كالوم شيبرد، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «فيل اوف كنت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون، و«لاك فولت» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب مارك جونستون، «فنار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس، و«مبهج» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، و«سمر جي هاند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس ديفيد نولان، وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، «جود إيفورت» لعبدالله المنصوري، بقيادة الفارس شين ليفي وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الخامس

ينتظر أن يشهد الشوط الخامس «وولدريدج جروب بات إيدري ستيكس» لمسافة 1400 متر «ليستد» للخيول عمر سنتين، صراعاً ساخناً بين 7 خيول قوية يتصدرها «الدبران» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف شارلي آبلبي، و«بحتري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جيم كراولي وإشراف المدرب شارلز هيلز.