شريف الحلواني: مضمار جبل علي يفخر بالشراكة

المصدر: لندن - البيان الرياضي

توجه المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعمه لرياضة الفروسية عموماً ومن بينها سباقات جبل علي.

وأكد الحلواني أن مضمار جبل علي يفتخر بالشراكة مع «شادويل»، موضحاً أن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر، شدد على ضرورة دعم هذا اليوم، كما توجه بالشكر للسفير منصور بالهول على جهوده الكبيرة ودعم السباق سنوياً، وكذلك ثمن جهود ميرزا الصايغ رئيس اللجنة المنظمة الذي لا يدخر جهداً في سبيل إنجاح الحدث.

وقال الحلواني: «نتشرف بدعم السباق والتواجد في نيوبري، وسيكون لمضمار جبل علي تواجد كبير في هذا الحدث ودعمه بكل قوة».