ميرزا الصايغ: المهرجان محطة لتعزيز التواصل بين البلدين

المصدر: لندن - البيان الرياضي

أشاد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، بالدور البارز والجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة الإمارات ما ينعكس إيجاباً على نجاح مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية عموماً التي تنظمها الإمارات وسباق دبي للخيول العربية الأصيلة في نيوبري على وجه الخصوص في عملية التحضير للحدث الكبير، مؤكداً أن المهرجان يعتبر محطة لتعزيز التواصل بين المجتمعين الإماراتي والبريطاني وتقوية العلاقات التي تربط بين البلدين منذ انطلاقته قبل نحو 38 عاماً.

دعم متميز

وأكد الصايغ أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حريص على دعم وتعزيز حضور الخيول العربية في إنجلترا ومختلف دول العالم، ويعتبر سباق دبي للخيول العربية الأصيلة هو أحد أوجه الدعم الكبير من سموه للخيل العربي، مشيداً بالنجاحات الكبيرة التي بات يحققها المهرجان على مدى السنوات الماضية، باعتباره من السباقات العريقة الهادفة إلى الارتقاء بمكانة الخيل العربي على مستوى العالم، متوجهاً بالشكر إلى سموه على الدعم اللامحدود الذي قاد إلى إعلاء شأن الخيل العربي في مختلف المضامير العالمية.

وأكد الصايغ أن سباق دبي للخيول العربية الأصيلة في نيوبري يعتبر مهرجاناً شاملاً يضم العديد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية إلى جانب الحدث الأبرز وهو سباق الخيول العربية، مؤكداً أن السباق لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل مختلف الجهات المشاركة لعل أبرزها المدارس التي يحرص طلبتها على المشاركة في المسابقة الخاصة بتلوين مجسمات الخيول، حيث ينتظر الطلبة والأطفال الحديث بشغف كبير سنوياً، ما شجع اللجنة المنظمة على نقل الفكرة والتجربة إلى مضمار جبل علي في دبي خلال الموسم المقبل.

مشاركة واسعة

ولفت الصايغ إلى أن السباق يشهد مشاركة واسعة من الملاك والخيول العربية من مختلف أنحاء أوروبا ودول العالم، لعل أبرز هذه الدول المملكة المتحدة والسويد وهولندا وبلجيكا والمملكة العربية السعودية الشقيقة والخيالة السلطانية العُمانية من سلطنة عمان الشقيقة وغيرها من الدول الأخرى، ما يعكس المشاركة القوية للمهرجان، مبيناً أن السباق يعتبر فصلاً جديداً للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف الجوانب.

تقدير كبير

وتوجه الصايغ بالشكر إلى منصور عبدالله بالهول، سفير الإمارات في لندن، على جهود السفارة ودعمها بما يسهم في إنجاح سباق دبي للخيول العربية الأصيلة ومختلف السباقات الأخرى التي تقام تحت رعاية الدولة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة والوفد الإعلامي حريصين على تكريس جهودههم بما يخدم نهج السفارة في نقل الرسالة السامية لدولة الإمارات.