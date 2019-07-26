12.74 مليون دولار جوائز كرنفال كأس دبي العالمي 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي لسباقات الخيل برنامج كرنفال كأس دبي العالمي 2020 الذي يحتضنه مضمار ميدان على مدار 10 أسابيع ويتضمن 9 أمسيات متتالية بدءاً من 2 يناير إلى 27 فبراير المقبل، قبل أن يبلغ الحدث ذروته في أمسية سوبر ساترداي يوم 7 مارس، الذي يعتبر بمثابة نسخة تحضيرية لكأس دبي العالمي، السباق الأغنى في العالم الذي تصل مجموع جوائز الأشواط التسعة إلى 35 مليون دولار.

وكشف النادي عن أن مجموع الجوائز المالية للأمسيات العشر لكرنفال كأس دبي العالمي ستبلغ 12.74 مليون دولار.

وتقام النسخة التاريخية رقم 25 من أمسية كأس دبي العالمي 28 مارس المقبل، وسيكون مسك ختامها بشوط كأس دبي العالمي «الفئة الأولى»، السباق الأغلى في العالم، التي تبلغ قيمة جائزته 12 مليون دولار ويقام برعاية طيران الإمارات. وتمت زيادة الجائزة المالية لسباق دبي مدينة الذهب «الفئة الثانية لمسافة 2410 أمتار على العشب، 50 ألف دولار، لتصبح قيمة جائزة الشوط 350 ألف دولار، ما يرفع مجموع الجوائز المالية لأمسية سوبر ساترداي إلى 2.7 مليون دولار.

وحقق سباق سنجسبيل ستيكس «الفئة الثانية/‏ 250 ألف دولار»، قفزة مزدوجة في الجائزة والتصنيف، كما تم ترقية ستة سباقات هانديكاب تبلغ جائزة كل منها 175 ألف دولار إلى فئة ليستد «قوائم» على أساس تصنيف «هانديكاب 95»، وكل منها يتكامل مع سباقات مناظرة ضمن الكرنفال.

وسيمهد سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك «دبي ريسينغ كلوب كلاسيك» الذي يقام على مسافة 2410 أمتار على العشب في اليوم الافتتاحي للكرنفال، يوم 2 يناير، الطريق للمشاركة في سباق دبي مدينة الذهب. وفي نفس الأمسية، سيفتح سباق تحدي ميدان «ميدان شالينج» لمسافة 1400 متر على العشب باب المشاركة في سباق قلعة الفهيدي «الفئة الثانية/‏ 250 ألف دولار».