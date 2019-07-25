تحدٍ جديد للأسطورة «ثندر سنو» في أمريكا

المصدر: دبي- خالد المهيري

يشارك «ثندر سنو» نجم جودلفين الأسطوري، والحائز على لقب كأس دبي العالمي مرتين على التوالي، في سباق «ويتني ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، والبالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف دولار أمريكي، على مضمار «ساراتوغا» بمدينة نيويورك الأمريكية، في الثامن من الشهر المقبل.

وأكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، أن البطل الأسطوري جاهز لخوض غمار التحدي الشهر المقبل، خاصة أن تدريباته في «نيو ماركت» ببريطانيا، كانت إيجابية، وتوحي بتطور مستواه منذ مشاركته الماضية في مضمار «بيلمونت بارك» بأمريكا، إذ أحرز المركز الثالث في سباق «متروبوليتان هانديكاب» شهر يونيو الماضي.

وأضاف سعيد بن سرور، أن مسافة السباق تناسب «ثندر سنو»، وسيكون على قدر المستوى في التحدي المقبل له.