«الفروسية» ينظم ورشة عمل حول تعديلات قوانين القدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أقام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في مقره في أبوظبي ورشة عمل بخصوص تعديلات الاتحاد الدولي للفروسية المقترحة على قانون رياضة القدرة والتحمل للعام 2020.

وتأتي ورشة العمل لتكمل الجهود المبذولة للتعريف والتثقيف وأخذ آراء جميع المهتمين بهذه الرياضة النبيلة، وحضر الورشة عدد كبير من الفرسان والمدربين والرسميين والأطباء البيطريين ووسائل الإعلام المختلفة، وشارك الحضور بالرأي والاقتراحات والنقاش حول القوانين المقترحة.

كما يذكر أنه في شهر أكتوبر من العام الماضي تم تشكيل لجنة القدرة المؤقتة من قبل مجلس الاتحاد الدولي للفروسية، وعقدت اللجنة 12 اجتماعاً مع الأطراف المعنية للتشاور حول التعديلات المقترحة وإقرارها مع بداية العام القادم.

دعوات وشكر

وكان اتحاد الفروسية والسباق قد أرسل دعوات للفرسان والمدربين والرسميين وجميع المهتمين برياضة القدرة والتحمل مذكرة بالتعديلات المقترحة باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم إرسال رابط عبر المنظومة الإلكترونية للاتحاد بالمشاركة في استفتاء حول تعديلات الاتحاد الدولي للفروسية المقترحة على قانون رياضة القدرة والتحمل للعام القادم 2020 لإرساله للاتحاد الدولي، وشكر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق كل من حضروا إلى ورشة العمل من فرسان ومدربين وملّاك ورسميين.

كما ثمّن مشاركتهم في إبداء الرأي والمشورة فيما يخص القوانين المقترحة من قبل الاتحاد الدولي، وأردف الريسي أن الاتحاد يسعى دائماً إلى سماع آراء المجتمع الرياضي في كل ما يخص تطوير وتقدم الرياضة، بما يسهم في نجاح منظومة الحفاظ على الفرس والفارس على حد سواء.

أهمية الورشة

وحضر الورشة الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، والذي أكد بدوره أهمية هذه الورشة وغيرها في عملية التثقيف والتحديث لمعلومات الفرسان والمدربين والملاك والرسميين، كما أشار الهاجري إلى ضرورة الاستماع لآراء الجميع فيما يخص تعديلات الاتحاد الدولي للفروسية المقترحة على قانون رياضة القدرة والتحمل للعام القادم 2020، إيماناً بمبدأ التشارك وأخذ الآراء للخروج بصيغة رد مناسبة على مقترح التغييرات ومن ثم إرسالها للاتحاد الدولي.