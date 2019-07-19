مارك جونستون: محمد بن راشد الشخصية الأكثر تأثيراً في سباقات الخيول عالمياً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد مارك جونستون، المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ سباقات الخيول البريطانية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، هو الشخصية الأكثر تأثيراً في سباقات الخيول حول العالم. جاء ذلك خلال الحوار الذي أجراه المدرب الإنجليزي مع موقع «ثروبريد ريسنغ» المتخصص في سباقات الخيول. وأضاف مارك جونستون قائلاً «على مدار التاريخ، برز عدد من الشخصيات المؤثرة في عالم سباقات الخيول، في مقدمهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ويعد سموه الشخصية الأكثر تأثيراً في سباقات الخيول عالمياً».

وقال مارك جونستون، إذ كنا سنتحدث عن الشخصية الأكثر تأثيراً في سباقات الخيول، فعلي التفكير طويلاً، لأنك لا تستطيع أن تقول إنه يوجد شخص واحد مؤثر في تاريخ السباقات الحديثة، فهناك توماس دارلي، الذي اشترى دارلي أرابيان، والذي ساهم في خلط دماء الخيول العربية مع الخيول البريطانية، والإيطالي فيديريكو تيسيو، الذي كان له تأثير كبير في مجال الفروسية.