سارا الجهوري.. شجاعة طفلة في ركوب الخيل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

عندما يقضي الأطفال أوقات الفراغ في الألعاب المختلفة أو مشاهدة التلفاز فإن سارا علي الجهوري «9 سنوات»، تذهب إلى الإسطبل لركوب الخيل، بعد أن عشقت الخيول بالفطرة، من عائلتها صاحبة الاسم الكبير في رياضة الفروسية، فوالدها علي الجهوري وعمها ماجد الجهوري من الفرسان السابقين والمدربين الحاليين المعروفين في عالم الخيل.

ونظراً لتميزها الواضح في ركوب الخيل رغم صغر سنها، فإن سارا الجهوري تستعد حالياً لتمثيل الإمارات في سباق بطولة العالم للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد للخيول الصغيرة «البوني»، ضمن 14 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم، والمحدد له 24 نوفمبر المقبل بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وأكد علي خلفان الجهوري أن شجاعة سارا في ركوب الخيل حمسته للموافقة وتجهيزها لأن تكون جزءاً من الحدث العالمي المهم، ذاكراً أنها جريئة في ركوب الخيل، ولديها الرغبة في أن تصبح فارسة متميزة في المستقبل.