اعتزال «مسار» أسطورة جودلفين

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن فريق جودلفين رسمياً اعتزال البطل الأسطوري للديربي الإنجليزي العام الماضي «مسار».

وقال شارلي آبلبي إنه عقب التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تم اتخاذ القرار. وأضاف آبلبي: «الجميع سيفتقده في الإسطبل، وأنا متأكد أنه سيكون إضافة رائعة إلى قائمة فحول دارلي».

وفي سجلات البطل الأسطوري عدد كبير من الانتصارات الكبيرة إذ كانت البداية في 2017 عندما حقق فوزه الأول على مضمار «غودوود»، ليحقق بعدها لقب سباق سولاريو ستيكس للفئة الثالثة على مضمار آسكوت.

وفي العام الماضي، اقتنص «مسار» لقب «كريفن ستيكس» للفئة الثالثة، والذي كان تجربة تحضيرية لسباق 2000 غينيز، ليحل بعدها ثالثاً في سباق 2000 غينيز الإنجليزي، ويتوج بعدها بلقب الديربي الإنجليزي ويمنح فريق جودلفين الفوز الأول بالسباق الكلاسيكي العريق.