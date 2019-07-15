5 ميداليات ملونة لإنتاج مربط دبي في إستروهن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل مربط دبي للخيول العربية قيادته الذهبية لبطولات الموسم الخارجي، وذلك بتألقه في بطولة إستروهن الدولية لجمال الخيل العربية التي اختتمت مساء أول من أمس بألمانيا، حيث اجتاح إنتاج مربط دبي من الخيول العربية الأصيلة منصة التتويج باحتلاله أغلب المراكز الأولى خلال المنافسات، ثم في النهائيات، حيث أكد قوته النوعية بنيل إنتاجه ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وتمكن المهر الذهبي الجديد من إنتاج مربط دبي دي شيماز وهو من الفحل أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم ومن الفرس الولود ليدي فيرونيكا من نيل المركز الأول والميدالية الذهبية.

ولمع بريق بطلة بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية المهرة دي شعلة المملوكة للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عندما تمكنت من التميز بالمركز الأول في المنافسات والتتويج بالذهب في ختام البطولة. وتعد دي شعلة من أحدث وأجمل إنتاج مربط دبي من ماكينة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس العالمية العتيدة إف تي شيلة.

ونال إنتاج مربط دبي المهر المملوك لمربط جي إيه إريبيان اليوناني المهر دي ابن رشيم وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس أنجيليكا الميدالية الفضية خلف المهر دي شيماز. وتمكنت بطلة ويلز الدولية بالإجماع ملك مربط دبي المهرة دي سينية ابنة الفحل المتميز إف إيه إل رشيم والفرس أميرة رويال من إحراز الميدالية البرونزية مع لقب أفضل حركة خيل بين المهرات المتنافسة. وفي بطولة الأفراس تمكن إنتاج مربط دبي من اقتناص الميدالية البرونزية بجدارة مع الفرس دي خطافة المملوكة لمربط الجواهر.