رباعية مميزة لخيول الإمارات في ختام «جولاي كب»

المصدر: متابعة- بهاء الدين عطا، خالد المهيري

سجلت خيول الإمارات رباعية مميزة، في ختام مهرجان «جولاي كب» بمضمار نيوماركت العريق، إذ حققت خيول جودلفين ثنائية عن طريق «لايت بولش» بطلة الشوط الأول «روز ديلس بريتش ميدن فيلليز ستيكس» لمسافة 1400 متر، و«دبي تراديشن» بطل الشوط السابع والأخير «ماريتايم كارغو هانديكاب» لمسافة 2400 متر.

وانتزع «فيل أوف كنت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الرابع «بنبيري كب» لمسافة 1400 متر.

كما نال «متخيل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر.

«لايت بولش» نجمة الأول

ظفرت «لايت بولش» لجودلفين بلقب الشوط الأول المخصص للمهرات عمر سنتين «روز ديلس بريتش ميدن فيلليز ستيكس» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.25.23 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيفة «كراي لاندز» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب مايكل بيل.

«متخيل» بطل الثاني

حقق «متخيل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس كريس هايس، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.39.12 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «فلاش كارد» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وجاء في المركز الثالث «بايروت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

«مستري باور» يظفر الثالث

اقتنص «مستري باور» لقب الشوط الثالث «سيوبراتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.23.59 دقيقة وبفارق طول عن الوصيف «جوان إليكانوا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريه أتزيني، وإشراف المدرب كيفن ريان.

«فيل أوف كنت» يحقق الرابع

ظفر «فيل أوف كنت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع «بنبيري كب» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 1.22.69 دقيقة وبفارق نصف طول عن «سولار جولد» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

«كاليفورنيا لوف» بطلة الخامس

حققت «كاليفورنيا لوف» لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس ستيف دونوهو وإشراف المدرب ريتشارد سبنسر مسجلة زمناً قدره 1.22.78 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيفة «سلايل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

«تن سوفيرينس» نجم الرئيسي

انتزع «تن سوفيرينس» لمايكل تابور ودريك سميث لقب سباق «دارلي جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.9.31 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «أدفرتايس» لنقابة فينكس للتهجين الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارتن ميدي.

«دبي تراديشن» مسك الختام

حقق «دبي تراديشن» لجودلفين مسك ختام إنجازات الإمارات بانتزاعه لقب الشوط السابع والأخير «ماريتايم كارغو هانديكاب» لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس هيكتور كروش وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.31.27 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف «أباريت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.