مسك ختام مهرجان «جولاي كب» في نيو ماركت اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يختتم مهرجان «جولاي كب» عصر اليوم بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا بمشاركة نخبة الخيول العالمية. ويعتبر شوط «دارلي جولاي كب» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى الأبرز في سباق اليوم، بمشاركة 12 خيلا أبرزها، «غلوريس جيرني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ» بقيادة الفارس جيمس دويل و إشراف المدرب شارلي آبلبي، «كيب بيرون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، «أدفيرتايس» لنقابة فينكس للتهجين، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب مارتن ميدي.

كما ستكون الأنظار متجهة أيضا إلى الشوط الثالث «سيوبراتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية بمشاركة 8 خيول، أبرزها «كينجز كوماند» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «جوان إليكانوا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس اندريه أتزيني، وإشراف المدرب كيفن ريان، «وايلد ثندر» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس سين ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

ويتوقع أن يشهد الشوط الأول المخصص للمهرات عمر سنتين «روز ديلس بريتش ميدن فيلليز ستيكس» لمسافة 1400 متر، صراعاً شرساً بين 8 مهرات. ومن أبرز المشاركات «لايت بولش» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، و«باقي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.