«رافيل برايز» لحمدان بن محمد بطلة «دوق أوف كامبريدج»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات أمس خماسية قوية في اليوم الثاني لمهرجان «جولاي كب»، والذي أقيم في مضمار نيوماركت العريق في إنجلترا، إذ نالت «رافيل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني «دوق أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية. كما اقتنص «لايت آند دارك» لجودلفين لقب الشوط السادس «بورش سنتر كامبريدج» لمسافة 1400 متر، فيما ظفر «المظهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس «ويزر بايز بريتش ميدن ستيكس» لمسافة 1400 متر.

وتوج «كينجز أدفيز» لمالكه سعيد جابر بلقب الشوط الثالث لمسافة 2800 متر، فيما حقق ووك أن ذا ساند» لسعيد سهيل لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر.

«ووك أن ذا ساند» نجم الأول

اقتنص «ووك أن ذا ساند» لسعيد سهيل لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 2.0.61 دقيقة وبفارق طول عن الوصيف «كورشو» بقيادة الفارس كيرين ماكفوي وإشراف المدرب هوجي مورسون. وجاء في المركز الثالث «ماجيستك داون» بقيادة الفارسة جوزيفين غوردون، وإشراف المدرب بول كول.

«رافيل برايز» بطلة الثاني

حققت «رافيل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني «دوق أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلة زمناً قدره 1.9.09 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «داهية» لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، التي جاءت في المركز الثاني بقيادة الفارس ديفيد إيجان، وإشراف المدرب روجر فاريان.

وحلت في المركز الثالث «فاينل سونج» لجودلفين بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«كينجز أدفايس» يخطف الثالث

ظفر «كينجز أدفيز» لمالكه سعيد جابر بلقب الشوط الثالث لمسافة 2800 متر، بقيادة الفارس جو فانينج، وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.53.53 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن الوصيف «كاليبيرن» بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب أندرو بالدنغ.

وجاء في المركز الثالث «ديزرت سكاي لاين» بقيادة الفارس جيرالد موس، وإشراف المدرب ديفيد إلسورث.

«فيراكيوس» نجمة الرئيسي

خطفت «فيراكيوس» لقب الشوط الرابع الرئيسي «تاترسالس فالماوث ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى والمخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات، وذلك بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب السير ماكيل ستاوت مسجلة زمنا قدره 1.35.89 دقيقة، وبفارق رقبة عن «ون ماستر» التي جاءت في المركز الثاني، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب وليام هاجس.

وحلت في المركز الثالث «آي كان فلاي» لمايكل تابور ودريك سميث، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

«المظهر» يتوج بالخامس

توج «المظهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس «ويزر بايز بريتش ميدن ستيكس» لمسافة 1400 متر، وذلك بقيادة الفارس جيم كراولي وإشرافريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.23.76 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف «السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء «فيرست رسيفر» للملكة إليزابيث الثانية في المركز الثالث، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

«لايت آند دارك» بطل السادس

حقق «لايت آند دارك» لجودلفين لقب الشوط السادس «بورش سنتر كامبريدج» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس كولم شيفارد، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.21.78 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «لامكوينا» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب جورج بيكر.

وحل في المركز الثالث «ديرتي راسكيل» بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

«مونتين بيك» مسك الختام

ظفر «مونتين بيك» بلقب الشوط السابع والختامي «جي أف دي هانديكاب» لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب إد ووكر، مسجلاً زمناً قدره 57.31 ثانية وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «سافالاس» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب كيفين ريان.

وجاء في المركز الثالث «شمشون» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ستيوارت وليامز.