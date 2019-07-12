«كوميونيك» لحمدان بن محمد بطلاً لـ «برنسيس أوف ويلز »

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات ثنائية قوية في اليوم الأول لمهرجان «جولاي كب» الذي يستمر حتى يوم السبت، على مضمار نيوماركت العريق في بريطانيا، إذ ظفر «وينغز أوف تايم» لجودلفين بلقب الشوط السابع والأخير لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، فيما حقق «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الرابع الرئيس «برنسيس أوف ويلز تاترسالز ستيكس» لمسافة 2400 متر للفئة الثانية، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون.

«سبانش ميشين» نجم الأول

انتزع «سبانش ميشين» لقب الشوط الأول الافتتاحي «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، مسجلاً زمناً قدره 2.39.96 دقيقة بفارق 4 أطوال عن الوصيف «نايف رود» لمحمد بالعبيدة، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون، فيما حل «نيت ذا جريت» في المركز الثالث بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرشي واتسون.

«رويال ليثام» يخطف الثاني

توّج «رويال ليثام» لمايكل تابور ودريك سميث بطلاً للشوط الثاني «تاترسالز جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية، وذلك بقيادة الفارس واين لوردن وإشراف المدرب إيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.11.16 دقيقة وبفارق رأس عن «بلاتنيوم ستار» لجودلفين الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، فيما جاء «فيسيناري» في المركز الثالث بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون.

«باس ذا فينو» بطل الثالث

نالت «باس ذا فينو» لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب بول دي دارسي، مسجلة زمناً قدره 1.10.00 دقيقة وبفارق رأس عن «موس جيل» التي جاءت في المركز الثاني بقيادة نيكولا كوري وإشراف المدرب جيمس بيثيل، فيما جاءت «دازلنج دان» في المركز الثالث بقيادة ديفيد بروبرت وإشراف المدرب بام سلي.

«كوميونيك» نجم الرئيسي

اقتنص «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع الرئيس «برنسيس أوف ويلز تاترسالز ستيكس» لمسافة 2400 متر للفئة الثانية، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.28.63 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «ميراج دانسر» للأمير خالد بن عبدالله، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وجاء في المركز الثالث «ديزرت إنكاونتر» لعبدالله المنصوري، بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

«مس لوسي» تظفر الخامس

حققت «مس لوسي» لقب الشوط الخامس «بريتش ستاليون ستد ميدن فيلليز ستيكس» لمسافة 1200 متر والمخصص للمهرات، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كي آر بيرك مسجلةً زمناً قدره 1.12.28 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ديلي تايمز» التي جاءت في المركز الثاني بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن. وحلت في المركز الثالث «إيست أوف إدين» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب هيغو بلامر.

«دوك أوف هازارد» بطل السادس

اقتنص «دوك أوف هازارد» لقب الشوط السادس «أدمونتسون هيل سوليستوري سير هنري سيسيل ستيكس» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس جي بي ماكدونالد وإشراف المدرب بول كول، مسجلاً زمناً قدره 1.36.98 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «ممكن» للأمير عبدالله الفيصل آل سعود، الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس أندريه أتزيني، وإشراف المدرب روجر شارلتون.

وحل في المركز الثالث «آيربن آكون» بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

«وينغز أوف تايم» مسك الختام

ظفر «وينغز أوف تايم» لجودلفين بلقب الشوط السابع والأخير لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.03 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «نكوسكازي» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب وليام هاجس.

وجاء في المركز الثالث «يولشاه بريج» بقيادة الفارس بي جي ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس بيثيل.