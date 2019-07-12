«بشاير» أمل الإمارات في «فالماوث ستيكس» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تخوض خيول الإمارات التحدي في اليوم الثاني لمهرجان «جولاي كب» بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا. ويشهد الشوط الرئيسي «تاترسالس فالماوث ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى والمخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات والذي يدخل ضمن سلسلة البطولات البريطانية للخيول.

ويمثل الإمارات في الشوط «بشاير» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب وليام هاجس.

ويعتبر الشوط الثاني «دوشيس أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية، من بين أقوى الأشواط، ويشهد مشاركة 7 خيول قوية من بينها «فاينل سونج» لجودلفين بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ديفاين سبرت» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «رافيل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون، «داهية» لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بقيادة الفارس ديفيد إيجان، وإشراف المدرب روجر فاريان.

كما سيشهد الشوط الأول الافتتاحي «جولاي هانديكاب» لمسافة 1400 متر مشاركة 15 خيلاً يتصدرها «دارك فيشين» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون، «المشرق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس كريس هايس وإشراف المدرب جون غوسدن، و«الكامل» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس ليم جونز وإشراف المدرب وليام هاجس، «ووك أن ذا ساند» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و «سولد ستون» لذات المالك بقيادة الفارس بي جي ماكدونالد، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، و«ذا ترادير» لعلي سعيد بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب مارك جونستون.