انطلاقة مهرجان «جولاي كب» في نيو ماركت اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية نحو مضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا، حيث تبدأ انطلاقة مهرجان «جولاي كب» عصر اليوم، ويختتم بعد غدٍ بمشاركة نخبة من الخيول العالمية.

وستكون ضربة البداية في اليوم الأول من المهرجان مع سباق «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر للفئة الثالثة، بمشاركة 9 خيول، منها اثنان يمثلان خيول الإمارات، هما «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب وليام هاجس، و«نايف رود» لمحمد بالعبيدة، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون.

وسيشهد الشوط الثاني «تاترسالز جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية مشاركة 8 خيول، أبرزها «بلاتنيوم ستار» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

كما من المتوقع أن يشارك «بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس جميس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون.

ويعتبر الشوط الرابع «برنسيس أوف ويلز تاترسالز ستيكس» لمسافة 2400 متر للفئة الثانية، من بين أقوى الأشواط وتتنافس خلاله 6 خيول، أبرزها «مسار» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون، «ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، و«ميراج دانسر» للأمير خالد بن عبد الله، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، و«داشنج ويلوبي» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وسيشهد الشوط الخامس «بريتش ستاليون ستد ميدن فيلليز ستيكس» لمسافة 1200 متر والمخصص للمهرات، مشاركة كل من «دبي باراديز» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«فاست آند فري» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس كيرين ميكفوي، وإشراف المدرب وليام هاجس.

كما سيشهد الشوط السادس «أدمونتسون هيل سوليستوري سير هنري سيسيل ستيكس» لمسافة 1600 متر، مشاركة «متفاوت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

ومن المتوقع أن يشارك في الشوط السابع والأخير لمسافة 1600 متر، كل من «وينغز أوف تايم» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مقترب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

استعداد كامل

وأكد المدرب سعيد بن سرور جاهزية «بلاتنيوم ستار» لجودلفين في خوض غمار سباق «تاترسالز جولاي ستيكس».

وأضاف قائلاً: «ركض «بلاتنيوم ستار» بشكل رائع وحلّ ثانياً في رويال آسكوت، وأتطلع إلى أداء جيد آخر منه».

ومن جانبه، عبّر المدرب شارلي آبلبي عن تفاؤله التام بالأداء الذي سيقدمه «مسار» لجودلفين خلال مشاركته في شوط «برنسيس أوف ويلز تاترسالز ستيكس».

وقال آبلبي: «سعدنا بعودة «مسار» للسباقات في مهرجان رويال آسكوت برغم أن السباق لم يمضِ بالطريقة التي كنا نتأمل بها، الأهم من ذلك أنه عاد من السباق معافى، ويبدو صاحب الحظ الأوفر في السباق».