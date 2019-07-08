أليسون بطلة الجولة الرابعة لمونديال «أم الإمارات»

المصدر: Ⅶ بوخارست - البيان الرياضي

ظفرت الفارسة البريطانية اليسون دانييل، ببطولة الجولة الرابعة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات، فيما توج الفارس البلغاري فالنتين اتانازوف بلقب الجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، وكسبت الفارسة الرومانية ايفان نيكولا الجولة الثالثة من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، والتي أقيمت يوم أمس الأول، ضمن سباقات يوم الإمارات لعام التسامح، بمضمار بيليوشتي بالعاصمة الرومانية بوخارست، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية)، وبالتزامن مع الملتقي العالمي العاشر لخيول السباق العربية.

يقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

منافسات

ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للسيدات، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في رومانيا، وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي، وسباقات القدرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ونجحت الفارسة البريطانية اليسون دانييل على صهوة الجواد «نورديك» لمهميت اونال، وبإشراف أي ايفانوف، من توظيف خبراتها الطويلة في السباقات، لتتوج بطلة لمونديال «أم الإمارات» للسيدات لمسافة 1800 متر، البالغ جائزته 33 ألف ليو روماني. وجاء تفوق البطلة اليسون، بعدما قطعت المسافة البالغة 1800 متر في زمن قدره 2:02:09 دقيقة.

المتدربون

واستطاع الفارس البلغاري فالنتين اتانازوف، على صهوة «فيرمينت»، منح الثنائية للمالك مهمت انال، والمدرب أي ايفانوف، حين تفوق على منافسيه في الجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين لمسافة 1800 متر

وخطفت الفارسة الرومانية ايفان نيكولا على صهوة البوني "موركفيل"، لقب الجولة الثالثة من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية للخيول الصغيرة "البوني" لمسافة 300 متر، مسجلة 1:15:30 دقيقة..

وأصبحت الفارسة ايفان نيكولا، التي ظهرت عليها علامات الفرح الكبير، ثالث فارسة تتأهل للنهائيات في أبوظبي، لرفع علم بلادها في هذا المحفل الدولي.

تتويج

قام بتتويج الفائزين في السباقات، مهرة الشايع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى رومانيا، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل "ايفهرا"، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي "افهار".

وشارك في مراسم التتويج د. عبد الله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، ومبارك النعيمي مدير إدارة التتويج الخارجي في دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وخلود النعيمي ممثل الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، كما شارك في مراسم التتويج، خالد خليفة النابودة مالك مزرعة العوير، ومحمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات ـ نيسان.