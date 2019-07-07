300 شخصية تثمن نجاح ملتقى بوخارست العالمي للخيول

المصدر: بوخارست - البيان الرياضي

وجه المؤتمرون في ختام أعمال الملتقى العالمي العاشر للخيول العربية الأصيلة الذي أُقيم في العاصمة الرومانية بوخارست، في الفترة من 2 إلى 7 الجاري، رسالة شكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للجهود الحثيثة التي تدعم الخيول العربية الأصيلة ودور المهرجان في الارتقاء بها، استكمالاً لمسيرة ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأقيم الملتقى العالمي العاشر لخيول السباق العربية تحت رعاية النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية».

وتوج الملتقى أعماله في ختام جلساته أول من أمس، بمجموعة من المقترحات تهدف جميعها إلى الرقي بالخيل العربي على العموم وخيول السباقات على وجه الخصوص بمشاركة 300 شخصية ومئات الخبراء والأطباء البيطريين والملاك والمربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات يمثلون 90 دولة.

وأجمع المتحدثون في الجلسة السابعة والأخيرة، والتي كان عنوانها «مستقبل سباقات الخيول العربية» أن المهرجان أصبح علامة فارقة في ارتقاء الخيول العربية، بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

تطوير

وفي ورشة العمل التي اختتمت بها جلسات الملتقى العالمي للخيول العربية، وإدارتها لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، شهدت الورشة نقاشات مثمرة ومداخلات من الحضور. وشارك في إدارة الورشة ديريك تومسون، حيث تم خلالها طرح العديد من الأسئلة حول القضايا المختلفة التي تم نقاشها خلال جلسات الملتقى أو التي لم تجد الوقت المناسب لطرحها.

وشدد الحضور على أهمية استمرار التفاكر والتواصل بين المهتمين لإيجاد حلول لموضوع تأمين الفرسان، في الوقت الذي أشار فيه خبراء التأمين بصعوبات تقنية وتجارية تعترض هذا الأمر.

وتم خلال الورشة مناقشة سبل تطوير السباقات في الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة خاصة الدول التي تعاني من قلة السباقات.

استضافة

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، عن إقامة النسخة الحادية عشرة للملتقى العالمي للخيول العربية 2020، في العاصمة أبوظبي 2020، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لاكسبو 2020.

وإنابة عن عبدالله المرر المدير التنفيذي لمكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تسلم د. عبدالله الريسي المدير العام للأرشيف الوطني والمدرب هلال العلوي، علم المهرجان من مهرة الشايع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى رومانيا، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، وذلك في ختام الأمسية الاحتفالية (جالا دينر) بمناسبة ختام فعاليات النسخة العاشرة للملتقى العالمي في العاصمة الرومانية بوخارست. حضر الحفل عدد من سفراء الإمارات في الخارج، وأكثر من 300 شخص يشكلون أعضاء الملتقى العالمي من 90 دولة يمثلون القارات الست.

قوانين

دعا الحضور الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية لحث الدول لتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بها حتى تسمح بإقامة المزيد من السباقات وإتاحة الفرصة للملاك والمربين للمشاركة، وكشف فيصل الرحماني أن الاتحاد الدولي في إطار جهوده لتطوير منظومة السباقات بصدد إطلاق قاعدة بيانات شاملة لخيول السباقات العربية عبر موقع الاتحاد في الشبكة العنكبوتية، كما أكدت لارا صوايا أن الهدف من قيام الملتقى في رومانيا هو دعم السباقات في هذا البلد.