سباقات يوم الإمارات لعام التسامح تُزين بوخارست

المصدر: بوخارست - البيان الرياضي

يستضيف مضمار بليوشتي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر اليوم، سباقات يوم الإمارات لـ «عام التسامح»، والذي يتألف من الجولة الرابعة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، والجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، والجولة الثالثة من البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، والذي يقام ضمن فعاليات النسخة الـ 11 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، بالتزامن مع الملتقى العالمي العاشر للخيول العربية الأصيلة تحت «شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية»، ويشارك في سباق مونديال أم الإمارات للسيدات لمسافة 1800 متر البالغ جائزته 33 ألف ليو روماني، 7 فارسات، أبرزهم البريطانية اليسون دينيل التي تعمل مساعدة مدرب. وستنافس في السباق أيضاً البلجيكية آن انجلس، والكرواتية سارا جيافاريني، والألمانية سلفيا باتنسون، والمجرية فيرجينيا دركسلر، والهولندية ناديا إبراهيم، والنرويجية سيلجي ستراند.

منافسة

وتجتذب الجولة الخامسة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين لمسافة 1800 متر البالغ جائزته 24 ألف ليو، 5 فرسان وفارسات وتقود التنافس صاحبة الأرض اوكتافيان ساندو، والألمانية ميلينا أيهم، والبولندية باتريسا كلوس.

وينافس على اللقب القبرصي بانتلس كارامانوس، والبلغارية فالنتينا اتانازوف. ويتنافس في الجولة الثالثة من البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني لمسافة 300 متر، 6 فارسات ويمثل الإمارات الفارسة سارة الجهوري على صهوة البوني «كاليبسو». ويمثل رومانيا كل من آنا نيجو على صهوة «ميرسيا» وكارينا فراتيلا على صهوة «بانديت» وثيودورا مالديا على صهوة «اندري» ونيكولا ايفان على صهوة «موركوفيل»، فيما يمثل بلجيكا الونا كورين على صهوة «ستار لايت».

الجلسة الرابعة

وكانت جلسات اليوم الثاني قد انطلقت بالجلسة الرابعة، وموضوعها أداء الفارس والحوادث والتأمينات، بمشاركة نخبة من الأطباء والفرسان والمسؤولين، وشهدت نقاشاً مستفيضاً غطى جميع الأمور المتعلقة، كما شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين اثروا النقاش عبر أسئلتهم ومقترحاتهم.

وثمن المتحدثون الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه بالفرسان في الإمارات، حيث يتمتعون بغطاء تأميني مميز، لكنهم يعانون في حالة مشاركاتهم خارج الإمارات لعدم وجود تأمين، داعين إلى توفير جميع وسائل السلامة في المضامير حتى تقلل إصابات الفرسان والخيول. وخلصت الجلسة إلى ضرورة العمل بصورة جماعية لتوفير حلول تأمينية للفرسان وجميع من له صلة بالحصان من سياس وعمال وتشجيع شركات التأمين لولوج هذا القطاع المهم.

الجلسة الخامسة

وناقشت الجلسة الخامسة أهمية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بقصد نشر الثقافة الرياضية بين الأفراد وتنمية الوعي الرياضي بينهم، وأدارها البريطاني فيليب بيرنان. تحدث في الجلسة يعقوب السعدي عن قصة قيام قناة ياس وكيف كانت انطلاقتها قبل 4 سنوات عبر كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة وهو أول سباق قدرة ينقل على الهواء مباشرة من الساعة الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء.

كما تحدث أيضا عن تجربة نقل كأس دبي العالمي 2015 والتي كانت فريدة من نوعها، حيث لم تقتصر على السباق فقد بدأت التغطية منذ السادسة صباحاً، وأوصى المتحدثون بضرورة أن يواكب الإعلام التقليدي إيقاع الحياة وأن يغير من نمطيته بالتركيز على قصص إخبارية جيدة ومشوقة.

رسالة شكر

في حين، شهدت الجلسة السادسة والخاصة بالمرأة في السباقات نقاشا مستفيضا حول المشاركة النسائية، واتفقت جميع المتحدثات على الدور الكبير الذي لعبه المهرجان العالمي في تمكين المرأة في السباقات، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقدم المؤتمرون رسالة شكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دورها الريادي في دعم المرأة محلياً وعربياً ودولياً، وتوجيهات سموها لبناء بطولة العالم للسيدات وبطولة الفرسان المتدربين، وأشادت لارا صوايا بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعم سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم للجيل الجديد من خلال بطولة لطيفة للبوني، وستقوم الفارسة سارة الجهوري برفع علم الإمارات على المستوى الدولي من خلال مشاركتها في الجولة الثالثة من بطولة البوني في بوخارست.