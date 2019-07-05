جلسة تربية الخيول تتصدر افتتاح ملتقى بوخارست

المصدر: بوخارست - البيان الرياضي

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، شهد مقر اثيني بالاس هيلتون بالعاصمة الرومانية بوخارست، يوم أول من أمس انطلاق فعاليات النسخة العاشرة للملتقى العالمي للخيول العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام التسامح، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية»، بمشاركة 300 شخصية من مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات.

وتصدرت الجلسة الأولى للمؤتمر والتي كان عنوانها «تربية الخيول» موضوع الإنتاج وكيفية تحقيق النجاح في هذا المجال، وأدار الجلسة الإعلامي البريطاني ديريك طومسون بمشاركة نخبة من الملاك والمربين والمهتمين بصناعة الخيول العربية.

وعرض المتحدثون نماذج من تجاربهم في إنتاج الخيول العربية الأصيلة، حيث اتفقوا جميعهم على أن عملية إنتاج الخيول العربية تحتاج إلى الخبرة والدراية بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب.

وأشاد المؤتمرون بمثل هذه النقاشات التي من شأنها تقديم التجارب الثرة للعاملين في هذا المجال للاستفادة منها وعدم الوقوع في الأخطاء، كما عبروا عن تقديرهم للخدمة الكبيرة التي يقدمها مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية. وأوصى المتحدثون بأهمية الحرص على توفير كل السبل لعملية الإنتاج حتى تكون بجودة عالية مما يسهم في إنتاج خيول قادرة على تحقيق نتائج جيدة تعوض صاحبها جهوده الكبيرة.

الجلسة الثانية

كان محور الجلسة الثانية للملتقى العالمي للخيول العربية تحت عنوان القواعد والأنظمة وخدمات البيطرة. وشدد المتحدثون أيضاً على دعم الاقتراح الخاص بإقامة سباق للشباب دون سن الـ18 عاماً وذلك لخلق قاعدة كبيرة من عبر استهداف هذه الفئة العمرية التي ستشكل لاحقا قاعدة كبيرة.

بطولة البوني

كما أعرب المتحدثون عن تقديرهم لتجربة سباقات بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيل البوني واعتبروها من أهم الوسائل التي تساعد في تطوير سباقات الخيول العربية عبر جذبها للأطفال في هذه السنة المبكرة. وخلص المتحدثون إلى أن تكون سباقات الخيول العربية جاذبة للملاك والمربين وكذلك للجمهور، مطالبين الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية بمواصلة جهوده لتطوير السباقات عبر تبني خطط واستراتيجيات تنفذ في جميع الدول الأعضاء.

الجلسة الثالثة

جاءت الجلسة الثالثة بعنوان «السباقات والتدريب» نقاشاً مستفيضاً بمشاركة نخبة من الرسميين، والمدربين أبرزهم مصبح المهيري والفارس ريتشارد مولن سفير المهرجان، وأدارها الهندي أجاي آن.

وفي البداية تحدث ريتشارد مولن عن دور الفارس الحيوي والعلاقة التي يجب أن تكون جيدة بينه وبين المدرب والمالك للعمل كفريق واحد وهو أمر مهم من خلال التناقش عن مميزات الخيل والمسافة المناسبة له ومدى تحمله.

تتواصل الجلسات في اليوم الثاني للمؤتمر ابتداء من العاشرة والنصف صباح اليوم، بالجلسة الرابعة عن الفرسان والحوادث والتأمينات ويديرها ديريك تومسون بمشاركة مجموعة من الخبراء.

وتبدأ الجلسة الخامسة في الواحدة والنصف ظهراً بعنوان وسائل الإعلام والعلاقات العامة بإشراف فيليب برنان، ومشاركة يعقوب السعدي، إبراهيم عمران وعدد من الإعلاميين والمختصين.

وتتصدر جلسة المرأة في السباقات الجلسة السادسة لليوم الثاني، بإشراف الأسترالية نادين فرامبتون، ومشاركة لار صوايا، وخلود النعيمي، وصالحة الغرير، وعدد من الفارسات الحاليات والمعتزلات.

قمة

من جانبه، بدأ المدرب الإماراتي مصبح المهيري حديثة خلال جلسة التدريب والسباقات بتوجيه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لإتاحة الفرصة في لم شمل المهتمين بصناعة الخيول العربية الأصيلة تحت سقف واحد. وقال المهيري الذي حصل على رخصته الرسمية في عام 1992، بأنه بدأ هاوياً للخيول كفارس في عام 1975، وكان عشقه المنافسة حيث كان يتنافس مع أقرانه بدون قوانين في ذلك الوقت، وكان يدرب خيوله في عجمان، موضحاً أن هذه الهواية تطورت بمجهوده الخاص، حيث كان يدرب الخيول في الصحراء، ولكن مع توفر السباقات الرسمية، تغيرت الأمور بعد أن انتقل إلى دبي حيث توفر له مسبحاً ومضماراً وجميع المقومات لتنمية موهبته.

وأوضح المهيري: أن تلك الهواية أصبحت احترافاً حيث وصل إلى القمة بالفوز عبر الجواد «ايه اف ماثمون» في سباق دبي كحيلة كلاسيك للفئة الأولى في ليلة كأس دبي العالمي، مبيناً أنه بدأ هواية التدريب بدون دراسة وكل مدرب لديه طريقة في تدريب الخيول، ولكن تعلمنا، وتميزنا عن كثير من المدربين من خلال علاج الخيول بالأعشاب وهو سر تعلمه من جدته.

وبين المهيري، بأنه يتبع نوعاً معيناً من الغذاء للخيول مثال العسل والتمر والحليب لأنها تزيد من نشاطها وتقوي عضلاتها، والتدريب على أرضية ثقيلة وذات مرتفعات، وبالنسبة إلى النتائج قال إذا لم يكن لديك مالك أو حصان جيد لن تستطيع الوصول إلى القمة.

متابعة

يتم نقل أعمال الملتقى العالمي للخيول العربية، على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية، ويحظى بمتابعة عالمية من خلال نشر أخبار ومشاهدة السباقات والمؤتمرات على موقع ستريم لايف للمهرجان.