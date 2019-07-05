«مربط دبي» يواصل مسيرته الذهبية في إيطاليا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق مربط دبي للخيول العربية، إنجازاً جديداً من الإنجازات القيادية المتوالية في الموسم الخارجي منذ انطلاقته، وذلك خلال بطولة مونتي فالكو الدولية لجمال الخيل العربية، بداية الأسبوع الجاري في إيطاليا، التي نال فيها الميدالية الذهبية بإجماع الحكام.

وذلك عندما فاز المهر دي شيمار، وهو من فحل وأسطورة الإنتاج العالمي المعاصر، إف إيه إل رشيم، ومن الفرس الولود ليدي فيرونيكا، إحدى أقوى الفرسات المنتجة للخيول العربية المتميزة منذ سنوات. وتميز الفوز الذهبي للمهر دي شيماز، بإجماع الحكام، على منحه المركز الأول في كافة مواصفات الخيل العربية الأصيلة.

وبهذه الإضافة الذهبية، يحتفظ مربط دبي بالمركز الأول في كافة البطولات التي شارك فيها، منذ انطلاقة الموسم الخارجي لمسابقات جمال الخيل العربية. وقال المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية: نحن سعداء بالتميز، وبموسم يتأكد فيه مع كل بطولة مدى التفوق النوعي لإنتاجنا، ولا تزال أمامنا محطات تنافسية جديدة، ونرجو من الله أن تتكلل بالذهب.

بدوره، قال عبد العزيز المرازيق، المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية: أثبت إنتاج الفحل الأسطوري إف إيه إل رشيم، تفوقه وبالإجماع، وكل الخيول التي تألقت خارجياً، ولا تزال، تؤكد أن بطولات الإمارات عالمية بامتياز».