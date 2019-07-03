الملتقى العالمي لخيول السباق العربية اليوم

المصدر: بوخارست - البيان الرياضي

تنطلق، اليوم، أولى جلسات النسخة العاشرة لأعمال الملتقى العالمي لخيول السباق العربية بالعاصمة الرومانية بوخارست، ويقام الملتقى بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات».

ضمن فعاليات النسخة العاشرة للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، الذي يقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، وبالتزامن مع عام التسامح.

وتبدأ فعاليات الملتقى (رومانيا 2019) بفندق أثيني بالاس هيلتون بوخارست، بالكلمة الافتتاحية، يلقيها الدكتور أحمد عبد الله بن سعيد المطروشي، سفير الدولة لدى رومانيا، تليها كلمة فيوريل دابيجا، رئيس اتحاد سباقات الخيول في رومانيا.

وتليها كلمة لفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، ثم كلمة لمبارك النعيمي، مدير الترويج الخارجي في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وكلمة إدوارد حامض، مدير الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، ثم يقدم الدكتور عبد الله الريسي، المدير العام للأرشيف الوطني، عرضاً بمناسبة عام التسامح.

واكتمل وصول الوفود المشاركة، وتتمثل أهم التحديات أمام المهرجان للخروج بهذا الملتقى العالمي في نسخته العاشرة، بشكل يحقق نتائج كبيرة تتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه، لتحقيق طفرة كبيرة في صناعة الخيول العربية.

300

ويشهد الملتقى العالمي للخيول العربية مشاركة 300 من الخبراء والبيطريين والملاك والمربين والمدربين والفرسان، من القارات الست، يلتقون تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، ويتضمن 7 جلسات على مدى ثلاثة أيام.

وتبدأ أولى الجلسات الصباحية للمؤتمر، وموضوعها تربية الخيول، وتليها الجلسة الثانية وموضوعها القواعد والأنظمة والخدمات البيطرية، وتختتم جلسات اليوم الأول بالجلسة الثالثة موضوعها السباق والتدريب.

اليوم الثاني

وتستأنف أعمال اليوم الثاني للملتقى بالجلسة الرابعة، وموضوعها أداء الفرسان والحوادث والتأمينات، أما الجلسة الخامسة فموضوعها وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي، وتختتم جلسات اليوم الثاني بالجلسة السادسة وموضوعها المرأة في السباقات.

وتستأنف فعاليات اليوم الثالث للملتقى بالجلسة السابعة، وعنوانها «مستقبل سباقات الخيول العربية»، وتختتم أعمال الملتقى العالمي لخيول السباق العربية بورشة عمل تديرها لارا صوايا، وديريك طومسون.

وفي اليوم الرابع يقام سباق يوم الإمارات لعام التسامح بمضمار بلويستي، ويتألف من سباقي مونديال أم الإمارات للسيدات، ومونديال الفرسان المتدربين، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغير «البوني».