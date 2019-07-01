بوخارست تستضيف الملتقى العالمي للخيول العربية

المصدر: Ⅶ بوخارست - البيان الرياضي

اكتملت الاستعدادات للنسخة العاشرة لأعمال الملتقى العالمي لخيول السباق العربية التي ستنطلق فعالياتها بعد غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل، في العاصمة الرومانية بوخارست ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة وبالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».. ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

ويتضمن المهرجان كأس زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» أبوظبي 2019، وسباقات القدرة بإشراف الاتحاد الدولي، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

وسيقوم الدكتور أحمد المطروشي، سفير الدولة لدى رومانيا، بافتتاح الملتقى بحضور فيوريل دابيجا رئيس اتحاد سباقات الخيول في رومانيا، والذي يتألف من سبع جلسات يتم إعدادها على مدار ثلاثة أيام (3-5 يوليو) ويتوج بورشة عمل ختامية. وسيكون مضمار بيليوستي في بوخارست مسرحاً لسباقات يوم دولة الإمارات العربية المتحدة لعام التسامح يوم 6 الجاري، إلى جانب حفل (جالا دينر) لتكريم ضيوف المهرجان والمشاركين.

وستكون البداية بعد غدٍ بالمؤتمر الصحافي بقاعة اثيني بالاس بفندق هيلتون بوخارست، والذي تشارك فيه مجموعة من الخبراء في سباقات الخيول العربية، والبيطريين، والملاك والمربين والفرسان، وسط حضور كبير من الإعلام المرئي والمقروء.

توجيهات

وحرصت اللجنة المنظمة للحدث وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «افهار»، على اختيار الخبراء والضيوف الذين يشاركون في فعاليات تلك المؤتمرات وما يصاحبها من ورش عمل مثمرة.

وطالب المؤتمر في العديد من مداخلاته الحفاظ على أصالة الخيول العربية الأصيلة وتسجيل أنسابها وعدم خلطها مع الدماء الأخرى والمحافظة على نقاء سلالاتها، وأن يكون لديها سجلات رسمية وحفظ الصيغ التراثية (الحمض النووي)، حيث بدأت هذه المهمة قبل 26 عاماً فقط. وقد أكدت السجلات والإحصاءات حسب تقدير (الواهو) بأن هناك ما بين 180 إلى 200 ألف جواد عربي موجود في العالم.

متابعة

سيتم نقل أعمال الملتقى العالمي للخيول العربية، على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية، ويحظى بمتابعة عالمية من خلال نشر أخبار ومشاهدة السباقات والمؤتمرات على موقع ستريم لايف للمهرجان.