«سوفرين» يحرز كأس ديربي إيرلندا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت مساء أمس، على مضمار كورا الإيرلندي، سباقات ديربي إيرلندا للخيول، التي رعت سوق دبي الحرة العديد من أشواطها للسنة الـ 12، حيث فاز الجواد «سوفرين» بقيادة بادريغ بيغي وإشراف المدرب آيدان أوبراين، بسباق الحدث الرئيس «شوط سوق دبي الحرة لديربي إيرلندا» (جروب 1) لمسافة 2.400 م، والذي شاركت فيه ثمانية خيول.

وهنأ كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الفائزين بالسباق، وأشاد بمضمار كورا ومرافقه الرائعة، وأعرب عن سعادته برعاية سوق دبي الحرة للحدث للسنة الثانية عشرة، وبتعاونها مع المضمار منذ 2002. كما رحبت السوق في جناحها الخاص الواقع عند خط النهاية في مضمار كورا، بسلطان محمد ماجد العلي سفير دولة الإمارات في إيرلندا.