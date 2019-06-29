«مضمون» ينافس على لقب الديربي الإيرلندي اليوم

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار كوراه العريق بإيرلندا اليوم انطلاقة سباق الديربي الإيرلندي لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات، وأبرز المنافسين على اللقب «مضمون» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كريس هايس وإشراف المدرب كيفن بريند يرجاست، وقد حل وصيفاً في الديربي الإنجليزي أوائل يونيو الحالي.

وينافس أيضاً «راكان» المملوك أيضاً لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب ديرمونت ويلد.

وآخر مشاركاته حلوله في المركز الأول بإيرلندا بمضمار ليوباردستون. ويشارك في السباق «انطوني فان ديك» لمايكل تابور وديريك سميث بقيادة ريان مور، و«بروم» لمايك تابور بقيادة دوناش أوبراين وإشراف المدرب ايدن أوبراين إلى جانب «النرويج» لمايكل تابور بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب ايدن أوبراين، و«سوفرين» بقيادة بي ب بيجي وإشراف المدرب ايدن أوبراين.

وينافس على اللقب أيضاً «جارانتديد» بقيادة كيفن مانينغ وإشراف جيم بولجر و«بارادايز» بقيادة اوايني لوردان وإشراف ايدن أوبراين. ويعتبر السباق من أقوى السباقات الإيرلندية برعاية السوق الحرة دبي، والتي تشرف على رعاية السباق منذ عام 2008 والذي يشهد حضوراً جماهيرياً مكثفاً.

ويتضمن السباق شوط «دبي ديوثي فري فل أو سيربرايزس انترناشيونال ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الثالثة، ويتصدر المشاركين «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب وليام هاجس، إلى جانب «غلوبال جيانت». ويشارك في الشوط الخامس «هانديكاب»، 13 خيلاً يتقدمها «جاسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة كريس هايس.