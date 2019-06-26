«ديربي آيرلندا» على مضمار كورا غداً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً على مضمار كورا الآيرلندي، الذي تم تجديده حديثاً، سباقات ديربي آيرلندا للخيول على الأرض المنبسطة التي ترعاها سوق دبي الحرة للسنة الثانية عشرة، وتقام خلال الفترة من 27-29 يونيو الجاري، ويعد سباق «دبي ديوتي فري آيريش ديربي» الشوط الرئيس في الحدث الذي تشارك فيه سنوياً مجموعة من أفضل الخيول والفرسان والمدربين في العالم.

وقد تطورت سباقات ديربي آيرلندا للخيول ونمت منذ تولي سوق دبي الحرة رعاية معظم أشواطها في عام 2008، وأصبح ديربي آيرلندا من أبرز سباقات الخيول في العالم، وارتفعت قيمة جوائزه المالية لتصل حالياً إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، وتصدر قائمة أغنى سباقات الخيول الآيرلندية.

رعاية

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: شهدنا العام الماضي تتويج الجواد «لاتروبي» بقيادة الفارس دوناتشا، ومنذ رعايتنا الرئيسة للحدث في عام 2008، التزمنا بالتعاون الوثيق مع هذا السباق العريق، ونسجنا علاقات متينة مع العديد من المجتمعات داخل المضمار وخارجه، ويعد هذا الأمر المكون الرئيس في جميع علاقاتنا في مجال الرعاية.