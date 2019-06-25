مربط دبي يحصد المركز الأول في منتون الدولية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حسم مربط دبي للخيول العربية مشاركته في بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية المصنفة أعلى تصنيف لدى إيكاهو، التي اختتمت فعالياتها مساء أول أمس على شاطئ ريفييرا الفرنسية، مسجلاً إنجازاً جديداً بتربعه على قمة البطولة بالمركز الأول من ذهبيتين وفضية ولقب أفضل مزرعة أو مربط لإنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة.

البطولة التي عدها المتتبعون نسخة من بطولة العالم سابقة لأوانها، شهدت تنافساً شرساً بين أقوى مرابط العالم من الإمارات ودول الخليج وأوروبا. وقد بدا حرص المرابط المشاركة واضحاً على اختيار أفضل ما لديها من الإنتاج المتميز من الخيول العربية للتنافس على ألقاب البطولة وحجز مساحة خاصة في المعتركات الجمالية المقبلة وفي قمتها بطولة كأس كل الأمم بألمانيا وبطولة العالم بباريس.

تمكن إنتاج الفحل إف إيه إل رشيم من الفوز بذهبيتين لكل من المهرة دي شيهانة وهي من الفرس العالمية دي شهلا، والمهر دي مزيان وهو من الفرس دي مزايا، وفضية للمهرة دي شامخة وهي من الفرس الرائدة إف تي شيلة. كما نال مربط دبي لقب أفضل مزرعة للخيول العربية. وكانت خيول مربط دبي قد حققت مراكز متقدمة جداً في منافسات اليوم الأول من البطولة، وتألق كل من دي مزيان ودي شامخة ودي عسلية ودي شيهانة ودي شخاط ودي سينية وتصدروا أغلب المراكز في المجموعات التي نافست فيها بين أجمل خيول العالم.

وقد أكد إنتاج مربط دبي قدراته جمالية المتفوقة في خضم تنافس جمالي محتدم اجتمعت إليه أقوى المرابط العالمية، ما جعل من البطولة مناسبة سانحة لتأكيد الريادة الإنتاجية لصناعة مربط دبي .