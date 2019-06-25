أكويا يكسب التحدي الإيطالي

المصدر: Ⅶ ميلانو - البيان الرياضي

كسب الجواد أكويا العائد للاند جود واتر لاند، رهان التحدي في المحطة الإيطالية الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها السادسة والعشرين التي اختتمت بنجاحات كبيرة وحضور جماهيري مميز ودبلوماسي رفيع شهده مضمار سان سيرو التاريخي مساء يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019، ضمن الجائزة الكبرى لسباقات الخيل الإيطالية «جراند بري» التي تعد أشهر سباقات الخيل في إيطاليا، وذلك بالتزامن مع عام التسامح.

جاء السباق الذي شهد مشاركة 8 خيول من النخبة القوية في إيطاليا وأوروبا لمسافة 2000 متر ضمن فئة «جروب 3» والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت مجموع جوائزه 50 ألف يورو، متوافقاً مع التوقعات والترشيحات، حيث شهد صراعاً مثيراً من جانب أكويا بقيادة الفارس المحنك انطونيو فرييسو وتمكن من الاقتراب من الجواد «مشهور الخالدية» والتسابق معه بصورة متوازية في الأمتار الأخيرة التي لم يصمد بها مشهور ليتفوق عليه أكويا بفارق رأس وبزمن 2:12:50 دقيقة، فيما وقف بالمرتبة الثالثة عون لياس لإدارة سباقات الخيل بفارق طول ونصف الطول.

وينحدر أكويا البالغ من العمر (5 سنوات) من نسل «مقاتل الخالدية» والفرس «لومبيري ديل سول» بإشراف المدربة الهولندية فان دين بوس كارين، ويعد من الخيول العربية القوية في المضامير الأوروبية، حيث يملك الجواد رصيداً مميزاً على مستوى المشاركات في السباقات العالمية، ولديه 13 مشاركة حقق الفوز في 7 سباقات منها، حيث سبق له أن وقف بالمرتبة الثانية في سباق النسخة الإيطالية من الكأس الغالية العام الماضي.

دعم

تقام سلسلة السباقات تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك لإعلاء الخيل العربي الأصيل، دعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تحت مظلة وإشراف مباشر من اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الإيطالي لسباقات الخيل العربية.

تتويج

توّج الفائزين فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة السباقات، وعبد الله الشامسي قنصل عام الدولة في ميلانو وسعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي، كما شهد السباق حضور الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود مالك مربط عذبة، وعبد الناصر بوخضور قنصل عام دولة الكويت، إيهاب أبو سريع قنصل جمهورية مصر العربية، وخالد الوحشة قنصل المملكة الأردنية، وعبد الكريم طواهري قنصل الجزائر في ميلانو.

تفاعل

حظيت المحطة الرابعة لأغلى الكؤوس بتفاعل غير مسبوق من ملاك الخيول والمربين والمدربين والفرسان بجانب الجماهير وعشاق الخيل والسباقات في إيطاليا، بجانب الاهتمام الإعلامي الواسع، خصوصاً وهي تقام للعام الثالث على التوالي بالتزامن مع سباقات الجائزة الكبرى «جراند بري»، ويحتضنها مضمار سان سيرو التاريخي الشهير الذي احتضن أول سباق بمسيرته في عام 1807، ويعتبر من أعرق المضامير العالمية إلى جانب المكانة الكبيرة التي تحتلها الكأس الغالية لدى عشاق السباقات الكلاسيكية على مدار سنوات تنظيمه، كما سلطت وسائل الإعلام الإيطالية والأشهر منها مثل كوريري ديلو سبورت وتوتو سبورت والليبرو وعدد من المجلات والصحف والمنصات الإلكترونية والاجتماعية مساحات واسعة للحديث عن أهمية تنظيم السباق، ودوره الريادي في تجديد المكانة الكبيرة للكأس الغالية ورفعة الخيل العربي.