الفارسة ناديه تريم تستعد لكأس الأمم في الرباط

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

استعداداً لمشاركتها في منافسات كأس الأمم للفروسية للفرق التي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2019، تخوض الفارسة الإماراتية ناديه تريم لاعبة نادي الشارقة لرياضة المرأة التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى جانب مجموعة من الفرسان الذين وقع عليهم الاختيار من قبل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، معسكراً تدريبياً في ألمانيا خلال الفترة من 16 يونيو وحتى 24 يونيو الجاري.

وبدأت الفارسة تريم مسيرتها في رياضة الفروسية منذ سن الرابعة على مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق، واستمرت في ممارسة رياضة الفروسية كهاوية لعدة أعوام، حتى العاشرة، لتنطلق من ميادين نادي الشارقة الرياضي للمرأة في العام 2014 وتخوض غمار البطولات والأحداث الرياضية التي تقام على أرض الدولة.

وتشارك الفارسة تريم التي بدأت مسيرتها في رياضة الفروسية منذ سنواتها الأولى، في دورة الألعاب العالمية ممثلة لبلادها وناديها للمرّة الأولى.