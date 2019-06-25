الأسطورة «بلو بوينت» يعتزل رسمياً

المصدر: Ⅶ متابعة - خالد المهيري

أعلن فريق جودلفين رسمياً اعتزال البطل الأسطوري (بلو بوينت)، وسينضم إلى قائمة فحول دارلي عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه بإحرازه لقب سباق «دياموند جوبيللي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى في اليوم الختامي لمهرجان رويال أسكوت الملكي، وتحقيقه الثنائية بعد الانتصار الذي حققه في اليوم الأول للمهرجان، عندما احتفظ البطل بلقب «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى.

وقال المدرب شارلي أبلبي في تصريحات صحفية: بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه البطل قرر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) اعتزال (بلو بوينت) ونحن في جودلفين نراه القرار الصائب.

وأضاف شارلي أبلبي: «إن البطل قام بعمل مذهل خلال مهرجان رويال أسكوت، والآن سيستقر في مزارع (دلهام هول) في بريطانيا والمخصصة للإنتاج والتوليد حيث سيسير البطل على خطى والده (شمردل) في هذا المجال».

وقال شارلي آبلبي: «سينال البطل فترة استراحة خلال الصيف ثم يبدأ مسيرته المهنية الجديدة كفحل لتحسين النسل في الإسطبل».

من جانبه، وصف فارس جودلفين وليام بويك (بلو بوينت) بالحصان الأسرع على الإطلاق، وأضاف: كان لي الشرف أن أمتطيه في 15 سباقاً. وأكد وليام بويك أن البطل من الخيول المقرّبة جداً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، مشيراً إلى أن فارس العرب كانت لديه نظرته الخاصة منذ بدايات هذا البطل.