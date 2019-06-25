فوربس: «ميدان» خامس أفضل مضمار خيول في العالم

المصدر: Ⅶ إعداد: فاتن صبح

حل مضمار «ميدان» الخامس بين أكبر مضامير السباقات في العالم، والذي يستضيف «كأس دبي العالمي»، ضمن قائمة مجلة «فوربس» الأمريكية لأفضل مضامير سباقات الخيل حول العالم.

وصنّفت المجلة مضامير السباق العشر الأولى في العالم كالتالي، حيث احتل مضمار «تشرتشرل داونز» في كنتاكي الذي افتتح عام 1875 ويستضيف كنتاكي ديربي المرتبة الأولى، تلاه مضمار أسكوت البريطاني الذي افتتح عام 1711 واستضاف بطولة الملك جورج الخامس للكأس الذهبية، تلاهما مضمار «لونغشامب» الفرنسي وإبسوم داونز البريطاني، واحتل مضمار «ميدان» في دبي المرتبة الخامسة ضمن التصنيف لينافس رغم إنشائه في عام 2010 أعرق المضامير في العالم.

وتوزعت المراتب الخمس الأخيرة على كل من مضمار «ساراتوغا» الأمريكي (نيويورك)، و«مضمار طوكيو»، ووفلمنغتون الأسترالي، و«آينتري» البريطاني، و«سانتا أنيتا» الأمريكي (كاليفورنيا).