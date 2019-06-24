7 مشاهد رسمت التميز في مهرجان رويال آسكوت

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تميز مهرجان رويال آسكوت الملكي والذي امتد خمسة أيام متواصلة بالكثير من التميز والإثارة التي يشهدها المهرجان في كل عام.

«البيان الرياضي» رصدت أبرز المشاهدات التي ميزت المهرجان هذا العام:

1 ــ واصلت خيول الإمارات تألقها في مهرجان رويال آسكوت الملكي، إذ سجلت في هذا العام 9 انتصارات قوية، منها ثلاثية لفريق جودلفين عبر «بلو بوينت» لجودلفين الذي احتفظ بلقب «كينجز ستاند ستيكس»، واقتناصه لقب «دياموند جوبيلي ستيكس»، إضافة إلى «بيناتوبو» بطل سباق «شيشام ستيكس».

كما أحزر «رافل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب «كوين ماري ستيكس»، فيما نال «آفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب سباق «رويال هنت كب».

كما حقق «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس والأخير في ختام اليوم الأول من المهرجان.

وظفر «موف سوفتلي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بلقب «دوق أوف كامبريدج ستيكس»، بينما سجلت خيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ثنائية قوية في ختام المهرجان عبر «ديفو» بطل «هاردويك ستيكس»، و«كيب فيرون» بطل سباق «ووكينغهام ستيكس».

2 ــ لم يكن «بلو بوينت» لجودلفين صاحب الإنجازات الكبيرة في الإمارات وأوروبا، يرغب في أن يغادر المشهد إلا وهو مرفوع الرأس إذ دخل التاريخ من أوسع أبوبه بعد أن حقق ثنائية تاريخية وهي الاحتفاظ بلقب «كينجز ستاند ستيكس» و«دياموند جوبيلي ستيكس» في إنجاز كبير حوله إلى بطل أسطوري، قبل أن يحال للتقاعد نهاية الموسم الحالي.

3 ــ تمكن فارس فريق جودلفين جيمس دويل من الظهور بشكل متميز خلال أيام المهرجان، معوضاً غياب زميله في الاسطبل وليام بويك الذي غاب عن المهرجان هذا العام نتيجة الإصابة.

4 ــ عاد «ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ليضرب بقوة مجدداً في ساحة السباقات في بريطانيا، فعقب إنجاز «كورونيشين كب» في الشهر الماضي، تمكن البطل القوي من هزيمة الكبير والتتويج بلقب «هاردويك ستيكس»، ليكون تحديه المقبل سباقي «كينج جورج» الشهر المقبل و«كأس اليابان» شهر نوفمبر.

5 ــ شهد المهرجان الملكي تألقاً لافتاً لخيول مملكة البحرين الشقيقة، عبر «داهية» لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي أحرزت لقب «البانيا ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة، و«عالي» لمالكه الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بطلاً للشوط الأول الافتتاحي «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثانية.

6 ــ شاركت اسطبلات «فينكس ثوربيريد ليمتد» للمرة الأولى في المهرجان الملكي، وكان لها إنجــاز لافــت عبر البطلة «ادفرتايس» والتي نالت لقب الشوط الثالث «كومونولث كب» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى والذي يدخل في نطاق سلسلة البطولات الإنجليزية لسباق الخيل بقيادة الفارس المتألق فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارتن ميدي.

7 ــ واصل الفارس فرانكي ديتوري إنجازاته الأسطورية في مهرجان رويال آسكوت، إذ لم يمنع تقدمه في السن من تحقيق الانتصارات خلال أيام المهرجان الخمسة، إذ تصدر ترتيب الفرسان برصيد 7 انتصارات.