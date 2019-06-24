شارلي آبلبي: شكراً فارس العرب

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

تقدم المدرب شارلي آبلبي بالشكر الجزيل لفارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على إتاحة سموه الفرصة له بتدريب البطل الأسطوري «بلو بوينت» لجودلفين، الذي حقق إنجازاً تاريخياً، باقتناصه لقب «دياموند جوبيلي ستيكس»، في ختام مهرجان رويال آسكوت الملكي، بالإضافة إلى احتفاظه بلقب «كينغز ستاند ستيكس» في أول أيام المهرجان الملكي.

وأضاف قائلاً «لا يمكن للكلمات أن تصف تقديرنا لهذا الحصان. لقد أظهر جسارة هائلة، كل الفضل يعود إلى الحصان، أنا في وضع محظوظ للغاية، بأن أتولى تدريب هذه النوعية من الخيول الرائعة».

وأعلن شارلي آبلبي أن البطل «بلو بوينت»، سوف يتقاعد في نهاية الموسم الحالي، واصفاً إياه بالنجم الحقيقي.

وأضاف قائلاً «سوف ندع الأمور تهدأ قليلاً، لكن هذه ستكون السنة الأخيرة لـ "بلو بوينت" في السباقات، بالفوز أو التعادل أو الخسارة. سوف نستمتع بهذه اللحظات، وندع الحصان يأخذ قسطاً من الراحة - ربما يحتاجها لبضعة أسابيع».

إنجاز رائع

ومن جانبه، قال الفارس جيمس دويل «ما أروعه من إنجاز خاص للغاية، لقد أعطاني "بلو بوينت" شعوراً لا يوصف، ولقد عبّرت لشارلي عقب آخر تمرين له قبل سباق كينغز ستاند، عن اعتقادي بأنه أسرع حصان سبق لي قيادته على الإطلاق، وهو بالتأكيد كذلك». وأضاف قائلاً «بلو بوينت نجم حقيقي، وبالتأكيد صنع قدراته كفحل الآن، وما فعله يعد قريباً من المستحيل، وهناك خيلان فقط سبق لهما تحقيق الثنائية، والأداء الذي قدمه، يجعل منه بطلاً حقيقياً».